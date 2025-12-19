Viktor Orban apără dreptul de veto în UE și avertizează asupra riscului transformării Uniunii într-un „imperiu”

Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, a reafirmat vineri, la Bruxelles, importanța dreptului de veto în cadrul Uniunii Europene, pe care îl consideră „o putere validă și utilă, fără de care nu are rost să fim în Uniunea Europeană”.

Declarațiile au fost făcute în cadrul unei conferințe de presă susținute după un summit al liderilor europeni și vin într-un context în care, la nivelul UE, se discută tot mai des despre reformarea mecanismelor decizionale și despre limitarea dreptului de veto în anumite domenii-cheie.

Viktor Orban a susținut că există o legătură directă între suveranitatea națională și nivelul de trai al cetățenilor, argumentând că statele membre nu ar trebui să accepte diminuarea prerogativelor lor în favoarea unor structuri supranaționale mai puternice. În opinia sa, pierderea dreptului de veto în chestiuni esențiale ar reprezenta un pas decisiv spre transformarea Uniunii Europene într-un „imperiu”, un scenariu pe care îl consideră periculos atât din punct de vedere politic, cât și economic.

Premierul ungar a subliniat că această temă nu este una abstractă sau pur ideologică, ci are implicații concrete asupra economiilor naționale. Potrivit lui Orban, capacitatea unui stat de a-și apăra interesele în cadrul UE, inclusiv prin utilizarea dreptului de veto, influențează direct modul în care acesta își poate proteja economia și standardul de viață al populației.

În declarațiile sale, Viktor Orban a insistat asupra faptului că dreptul de veto nu este un obstacol în calea funcționării Uniunii Europene, ci un mecanism de echilibru menit să protejeze statele membre, în special pe cele mai mici sau cu interese divergente față de majoritatea statelor mari. El a avertizat că eliminarea sau restrângerea acestui drept ar duce la concentrarea puterii decizionale la nivel central, diminuând rolul guvernelor naționale.

„Dacă statele naționale pot fi private de puterea lor de veto în chestiuni foarte importante, atunci Uniunea Europeană în ansamblu va deveni un imperiu”, a declarat prim-ministrul Ungariei. El a adăugat că această evoluție nu ar fi doar o problemă de suveranitate, ci ar avea consecințe economice directe, afectând capacitatea statelor de a lua decizii adaptate propriilor realități economice și sociale.

Viktor Orban a revenit asupra unei teme recurente în discursul său politic: opoziția față de orice formă de integrare europeană care ar depăși cooperarea între state suverane și ar conduce la un model de tip imperial. În acest context, el a afirmat că, din experiența istorică a Ungariei, perioadele în care țara a făcut parte din structuri imperiale nu au fost unele de prosperitate.

„Nu am fost niciodată martorul unei perioade în care am prosperat ca parte a unui imperiu opresiv”, a declarat premierul ungar, sugerând că lecțiile trecutului ar trebui luate în considerare și în dezbaterea actuală privind viitorul Uniunii Europene.

Această perspectivă se înscrie într-o linie constantă a politicii promovate de Budapesta, care pledează pentru o Uniune a statelor naționale, în care deciziile majore să fie luate prin consens și nu prin impunerea voinței majorității.

Declarațiile lui Viktor Orban vin într-un moment în care, la nivelul UE, se discută tot mai frecvent despre reformarea procesului decizional, în special în domenii precum politica externă, securitatea și extinderea Uniunii. Mai multe state membre și oficiali europeni au sugerat că dreptul de veto poate bloca decizii importante și poate afecta capacitatea Uniunii de a reacționa rapid la crize internaționale.

În acest context, Ungaria a fost adesea criticată pentru utilizarea dreptului de veto sau pentru amenințările cu blocarea unor decizii comune, în special în chestiuni legate de sancțiuni, ajutor financiar sau politici externe. Budapesta a respins însă aceste critici, susținând că acționează în conformitate cu tratatele europene și în apărarea intereselor sale naționale.

Pentru Viktor Orban, suveranitatea națională rămâne o „linie roșie” care nu poate fi negociată. Premierul ungar a subliniat că apartenența la Uniunea Europeană trebuie să aducă beneficii clare statelor membre, fără a le transforma în simple entități administrative subordonate unui centru de putere.

El a sugerat că, în lipsa dreptului de veto și a altor mecanisme de protecție a intereselor naționale, însăși rațiunea participării la proiectul european ar putea fi pusă sub semnul întrebării. În viziunea sa, Uniunea Europeană ar trebui să rămână un cadru de cooperare între state egale, nu un organism care să impună decizii cu impact major asupra politicilor interne și economice ale țărilor membre.

Poziția exprimată la Bruxelles se aliniază discursului constant al lui Viktor Orban din ultimii ani, în care acesta s-a prezentat drept un apărător al suveranității naționale în fața tendințelor de centralizare ale Uniunii Europene. Această abordare i-a adus sprijin intern, dar și critici din partea altor state membre și a instituțiilor europene.

Dezbaterile privind dreptul de veto și viitorul procesului decizional în UE sunt așteptate să continue, pe fondul provocărilor geopolitice și economice cu care se confruntă Uniunea. Declarațiile premierului ungar adaugă un nou element de tensiune într-o discuție complexă despre echilibrul dintre integrare, eficiență decizională și suveranitate națională.

În acest context, poziția Ungariei rămâne una fermă: fără drept de veto și fără respectarea deplină a suveranității statelor membre, proiectul european riscă să se îndepărteze de principiile care au stat la baza sa.