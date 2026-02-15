Viktor Orban anunță o ofensivă totală. Pe cine vrea să elimine premierul maghiar

Viktor Orban a anunțat că va începe o ofensivă totală de eliminare a ceea ce a numit „pseudo-organizații” civile, judecători, politicieni și jurnaliști, despre care a spus că ar fi cumpărați pentru a reprezenta diverse interese, conform AFP.

Mai sunt două luni până la alegerile din Ungaria, iar partidul lui Orban, FIDESZ, are probleme, fiind întrecut, conform sondajelor de opinie, de TISZA, partidul de opoiziție.

Prim-ministrul de la Budapesta a acuzat Bruxelles-ul de implicare în politica maghiară. Maşina opresivă de la Bruxelles funcţionează încă în Ungaria. O vom elimina după luna aprilie. Am muncit din greu şi progresăm bine, dar această muncă nu este încă terminată. De aceea trebuie şi vom câştiga alegerile din aprilie”, a tunat Orban.

El l-a dat exemplu pe Donald Trump, președintele SUA, care a dus o luptă împotriva curentului liberal. Și a anunțat că vrea să adopte aceeași strategie ca liderul de la Casa Albă.

„Președintele Trump s-a revoltat împotriva reţelei mondiale a liberalilor – oameni de afaceri, mass-media şi politicieni – îmbunătăţind astfel şi şansele noastre. Şi noi putem alunga din Ungaria influenţa străină care ne limitează suveranitatea, precum şi agenţii acesteia”, a mai spus premierul din țara vecină.

Orban a spus despre contracandidatul său din alegeri, Peter Magyar, liderul TISZA, că este marioneta oficialilor de la Bruxelles și reprezintă interesele corporațiilor. Premierul i-a avertizat pe cetățenii că vor sărăci, dacă partidul său va pierde alegerile.

De partea cealaltă, Magyar a anunțat că „va lcura pentru toți maghiarii”. „În 57 de zile, maghiarii îi vor pune pe liber pe toţi cei care consideră trădător o persoană care nu-i mai suportă să rămână la putere”, a scris liderul opoziției într-o postare pe pagina de Facebook.