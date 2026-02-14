Social

Ce trebuie să faci când un colet se pierde, este deteriorat sau furat. Primul pas, contactarea firmei de curierat

Ce trebuie să faci când un colet se pierde, este deteriorat sau furat. Primul pas, contactarea firmei de curierat
Comerțul online a explodat în România și a generat un trafic poștal record, cu peste 600 de milioane de colete și plicuri expediate în 2024, potrivit celor mai recente date. Pe fondul acestui volum ridicat, a crescut și riscul ca pachetele să ajungă deteriorate, să fie furate sau să se piardă pe drum.

În acest context, Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) le reamintește utilizatorilor, persoane fizice și juridice, pașii pe care trebuie să îi urmeze în cazul pierderii totale sau parțiale, al deteriorării, al distrugerii totale sau parțiale ori al furtului unei trimiteri poștale.

Primul pas: Contactarea firmei de curierat

În cazul pierderii totale sau parțiale, al deteriorării ori al furtului unui colet, primul demers nu este sesizarea autorităților, ci contactarea firmei de curierat sau a Poștei. Reclamația prealabilă poate fi depusă în termen de șase luni de la data expedierii, iar furnizorul are obligația legală să o soluționeze în cel mult trei luni.

Dacă reclamația este întemeiată, furnizorul despăgubește expeditorul sau destinatarul, în cazul în care expeditorul renunță la acest drept. Sumele se acordă astfel:

  • Pentru coletele simple, fără valoare declarată sau ramburs, furnizorul plătește o despăgubire de cinci ori tariful serviciului de expediere.
  • Pentru coletele cu valoare declarată, furnizorul restituie integral suma declarată sau o parte din aceasta, dacă pierderea ori deteriorarea este parțială.
  • Pentru coletele cu ramburs, furnizorul returnează valoarea rambursului.

În toate situațiile, furnizorul restituie și taxa de transport achitată inițial.

Al doilea pas: Plângerea către ANCOM

Dacă au trecut trei luni fără ca firma de curierat să ofere un răspuns, persoana se poate adresa ANCOM. Plângerea transmisă instituției trebuie să includă dovada parcurgerii procedurii reclamației prealabile, iar solicitantul trebuie să demonstreze că a depus mai întâi reclamația la furnizor.

Autoritatea atrage atenția că nu are temei legal să oblige firmele să plătească despăgubiri, să cerceteze modul în care s-a produs paguba sau să aplice amenzi doar pentru pierderea ori deteriorarea coletului. ANCOM verifică respectarea procedurilor, fără să stabilească valoarea prejudiciului.

Ultimul pas: Cererea de chemare în judecată

Dacă firma de curierat refuză să își asume răspunderea sau nu achită despăgubirile, doar instanța de judecată poate obliga operatorul la plată.

Cererea de chemare în judecată se depune în termen de un an de la data expedierii trimiterii poștale, iar acest demers poate fi inițiat indiferent dacă a fost formulată sau nu o plângere la ANCOM.

