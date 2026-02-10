International

Germania acuză un cetățean ucrainean de sabotaj cu colete-capcană

Germania acuză un cetățean ucrainean de sabotaj cu colete-capcană / sursa foto: captură video
Autoritățile germane au anunțat luni punerea sub acuzare a unui cetățean ucrainean, suspectat că ar fi fost implicat într-un presupus complot de sabotaj cu colete-capcană, despre care anchetatorii susțin că ar avea legături cu Federația Rusă, potrivit Politico.

Cazul se înscrie într-un context mai larg de îngrijorare la nivel european privind intensificarea așa-numitelor operațiuni hibride atribuite Moscovei după declanșarea invaziei la scară largă a Ucrainei în 2022.

Detalii despre presupusul plan de sabotaj din Germania

Potrivit procurorilor federali germani, suspectul principal, identificat drept Yevhen B., ar fi recrutat doi complici pentru a trimite mai multe colete din orașul Köln către teritorii din Ucraina care nu se află sub ocupație rusă.

Anchetatorii susțin că pachetele conțineau dispozitive de urmărire și materiale incendiare, concepute pentru a se aprinde fie pe teritoriul Germaniei, fie pe parcursul transportului.

Harry și Meghan s-au făcut de râs din nou. Britanicii sunt consternați
Cazul Vidraru. Unde se ascund specialiștii care au lăsat fără apă 40.000 de oameni

Autoritățile au precizat că planul nu a fost dus la îndeplinire, iar nicio explozie nu a avut loc. Conform informațiilor oficiale, presupusa acțiune a fost dejucată într-un stadiu incipient, înainte ca respectivele colete să producă pagube sau victime.

Arestarea și extrădarea suspectului

Yevhen B. a fost arestat în Elveția în luna mai a anului trecut, în urma unei solicitări formulate de autoritățile germane. După finalizarea procedurilor judiciare, acesta a fost extrădat în Germania în luna decembrie, unde a fost plasat în arest preventiv.

Noua inculpare adaugă un element suplimentar într-o serie de anchete desfășurate în mai multe state europene, care vizează presupuse acte de sabotaj, incendieri sau tentative de atac asupra infrastructurii critice.

Creșterea numărului de sabotaje în Europa

Potrivit unor investigații anterioare citate de autorități occidentale, numărul incidentelor grave de incendiere și sabotaj atribuite unor rețele cu legături rusești a crescut semnificativ în ultimii ani.

În 2024 au fost raportate 34 de astfel de cazuri pe teritoriul Europei, față de 12 în 2023 și doar două în 2022.

Oficialii occidentali consideră că aceste acțiuni fac parte dintr-o strategie mai amplă de destabilizare, care ar include și atacuri cibernetice sau campanii de dezinformare.

Moscova neagă orice implicare

Ambasada Rusiei la Berlin nu a oferit un răspuns imediat solicitărilor de comentarii formulate de presă. În cazuri similare din trecut, Moscova a negat orice implicare. Autoritățile ruse au susținut anterior că acuzațiile privind operațiuni de sabotaj pe teritoriul european sunt nefondate.

Acțiune poliție Koln

Acțiune poliție Koln / sursa foto: captură video

Anchetatorii occidentali au indicat însă că Rusia ar recurge frecvent la recrutarea cetățenilor ucraineni pentru activități de spionaj sau acțiuni conexe.

Acțiuni de sabotaj, în Norvegia

La începutul lunii februarie, serviciile de securitate din Norvegia au anunțat că se așteaptă la o intensificare a activităților serviciilor de informații ruse în 2026.

Printre posibilele ținte se numără obiective militare, exerciții ale aliaților și sprijinul acordat Ucrainei.

În acest context, oficiali din cadrul NATO și Uniunea Europeană urmează să discute cooperarea transatlantică în domeniul apărării și influența Rusiei în cadrul Conferinței de Securitate de la München, care începe vineri.

