Cum va arăta viitorul relației România-SUA. Iulian Fota, expert securitate națională: „Avem legături care nu pot fi negate”. Video

Ultimul invitat al podcastului „Esențial” a fost Iulian Fota, expert în securitate națională, fost consilier prezidențial și fost secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe. În interviul realizat de Sorin Andreiana, redactor-șef Revista Capital, au fost analizate teme precum parteneriatul strategic cu Statele Unite ale Americii, strategia de securitate a României, evoluția războiului din Ucraina și actuala repoziționare în jocul politic global.

Iulian Fota are o carieră în serviciul public de peste 25 de ani. A contribuit la afirmarea României în domenii precum politica externă, apărare, diplomație militară și securitate națională.

Parteneriat strategic cu Statele Unite

O primă dezbatere a podcastului a pornit de la o idee clară: România mai are un parteneriat strategic cu Statele Unite? Invitatul a precizat că putem vorbi în continuare de a relație apropiată între cele două state.

„Avem o bază de negociere. Pe de o parte, avem într-adevăr realizările de până acum. M-am ocupat de chestia asta și am lucrat pentru Traian Băsescu. Este marele lui merit pentru că a legat România de America cu niște documente și au trecut prin Parlament niște legi care creează niște condiții favorabile pentru prezența lor. Avem aceste legături care nu pot fi negate nici măcar de către cei foarte rău voitori. Este un lucru clar faptul că odată cu instalarea în al doilea mandat al președintelui Donald Trump, sunt multe puncte de vedere diferite de trecut. Multe state, nu doar noi, pun aceeași întrebare legată de relația cu SUA în acest nou context”, a explicat invitatul.

Expertul a adus în vedere că prezența americană în România nu va dispărea. „Având în vedere modul destul de atipic și particular în care Donald Trump abordează politica externă americană și securitatea și Americii, dar și internațională în general, întrebările sunt legitime. Părerea mea este că vor fi niște elemente de continuitate. Prezența americană în România nu mă aștept să dispară. S-ar putea să se mai reducă. S-ar putea să mai crească. Încă sunt discuții în sensul acesta.

Dar nu cred că are rost să ne punem problema că americanii vor pleca de aici. Au interesul să rămână în zonă și scutul de la Deveselu este deja integrat într-un sistem pe care il construiesc acum de protejare anti rachetă a teritoriului american. Pe de altă parte, nu mă aștept ca anumite lucruri să fie automate, cum au fost până acum cu ce alte administrații, fie ele democrate sau republicane. Acum Trump a venit și multe lucruri din politica americană se modifică deja”, a precizat Iulian Fota.

Îngrijorare în Europa

Administrația Trump a adus noi îngrijorări la nivelul Europei. Motivul este faptul că reacția noului președinte american în contexte de politică externă nu poate fi predictibilă. „E un semn de îngrijorare pe care îl are mai toată lumea în Europa. S-a mai estompat. Am văzut că a fost o discuție telefonică cu președintele Zelenski. Acesta spunea că a fost cea mai bună convorbire telefonică cu Donald Trump. Asta este clar o antiteză față de ce am avut în Biroul Oval acum vreo 2 -3 luni. Totul face parte din farmecul președintelui Trump. Unii bănuiesc că aici este o strategie nu întâmplător aleasă să nu se știe exact ce are în cap, cu cine ai de-a face, ca să te țină în suspans și el să poată tot timpul gestiona și manevra discuția sau negocierile”, spune expertul.

Președintele României, vizită în SUA

Invitatul a explicat că o imagine clară cu privire la relația România-SUA va fi structura în scurt timp. Mai exact, plecarea președintelui Nicușor Dan în SUA pentru discuții va pune capăt nelămuririlor. „Vestea bună pentru noi este că președintele a fost invitat în SUA. Știm că deja se lucrează la pregătirea vizitei. Invitația a venit din partea lui Donald Trump. Când Nicușor Dan va ajunge acolo, acela o să fie momentul în care o să știm mai multe despre cum vede America viitorului cu România, cât de strategică este această relație pentru ea, că pentru noi clar rămâne strategică. Nu avem în momentul acesta cu cine înlocui ca partener strategic SUA.

După discuția celor doi președinți se vor stabili niște lucruri de viitor. Mergem înainte împreună? Da, acesta cred că va fi răspunsul. În ce condiții mergem înainte împreună? Aici cred că va fi o negociere, pentru că repet, la noi condițiile nu se schimbă, dar mă aștept ca la americani să se întâmple. Eu cred că într-un final, poate sub un alt format și într-un alt context, noi rămânem într-o relație strategică cu Statele Unite. Eu cred că nu a venit momentul, mai ales atâta timp cât ei încă nu lămuresc chestia cu Rusia și cu Ucraina, ca România să nu conteze. Suntem o țară stabilă și pro-americană într-o periferie importantă pentru ei”, spune Fota.

Negocieri și interese

S-a adus în discuție anumite păreri care circulă în spațiul public cu privire la negocierile României. Multe persoane spun că țara noastră a stat „cu capul plecat” în politica externă. Invitatul a contrazis aceste afirmații și a precizat că România și-a apărat constant interesele naționale. „Pe toate mizele de interes național s-au dat bătălii și s-a câștigat. Nu pot să spun că ar fi vreun președinte care are pe conștiință vreo cedare asupra intereselor României în fața partenerilor occidentali. Retorica care se dezvoltă acum este una mincinoasă care nu invocă exemple sau dovezi clare”, explică expertul.

Întregul podcast poate fi urmărit AICI .