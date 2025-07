Social Elena Udrea: Nu am vorbit cu Traian Băsescu în timpul detenției







Elena Udrea, fost minsitru al Turismului, a discutat, la ieșirea din Penitenciarul Târgșor, despre perioada petrecută în spatele gratiilor, menționând că nu a vorbit cu Traian Băsescu, fostul președinte al României.

Elena Udrea nu a vorbit cu Traian Băsescu

Fostul ministru al Turismului a declarat joi, la ieșirea din penitenciar, că Traian Băsescu nu a fost pe lista persoanelor pe care le-a putut contacta în timpul detenției, motiv pentru care nu a vorbit cu el.

Întrebată dacă ar vorbi cu el în cazul în care ar suna-o, Udrea a răspuns: „Normal că aș vorbi, cum să nu vorbesc fostul președinte, Doamne ferește!”.

Sfaturi pentru politicieni

La ieșirea din penitenciar, ea a fost întrebată ce sfaturi le-ar da politicienilor din România.

„Să treacă măcar o lună, să vină să stea într-un penitenciar, ca să înţeleagă care sunt consecinţele lipsei lor de viziune asupra justiţiei şi asupra a ceea ce se întâmplă în ţara asta”, a spus aceasta.

Aceasta a mai adăugat: „Puşcăria clar m-a întărit. Acum, întrebarea este, la ce îţi mai trebuie să fii tot timpul întărit? Eu mă tot întăresc de zece ani. Eu vreau acum să fiu cu copilul meu, nu să fiu şi mai puternică decât am fost. Aici e o viaţă de lipsuri, de îngrătiri, de frustrări, de suferinţa ta şi a celorlalţi, a celor de acasă, a colegilor din penitenciar, este grea. Penitenciarul este o viaţă grea şi puşcăria este grea de dus”.

Dosarul „Gala Bute”

Elena Udrea a fost condamnată la închisoare în dosarul „Gala Bute” și încarcerată în 2022. Ea a executat o pedeapsă de 3 ani și 10 luni, după care Tribunalul Prahova a decis eliberarea sa.

„Eu am făcut 'Gala Bute' cu mândrie. Am vrut, și poate ăsta e un păcat și sigur e un păcat mândria, am vrut să arăt că ce nu poate să facă nimeni, ce n-a putut nimeni să facă în România, și anume să-l aducă pe Bute să boxeze, Lucian Bute, marele campion, să boxeze la el acasă, la București, pot să fac eu și am reușit.

Dacă știam că ăsta este costul și că o să stau departe de copilul meu patru ani, nu aș mai fi făcut evenimentul acesta și încă o dată, nu aș mai face nici de acum încolo”, a mai spus aceasta.