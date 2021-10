VIDEO/ Bianca Brad nu se învață minte. După ce și-a pierdut banii la bancomat, acum și-a uitat cardul la o shaormerie

În aceeași lună, probabil și în același mall, Bianca Brad a rămas fără bani și la un singur pas să rămână și fără cardul bancar. După ce s-a plimbat pe la magazine, înainte să plece spre casă, actrița a oprit la un restaurant turcesc de unde a cumpărat un preparat tradițional.

Bianca a luat mâncare la pachet așa că s-a grăbit să ajungă mai repede acasă pentru a nu se răci preparatul. Din nou, actrița a fost distrată de alte lucruri și a uitat să-și recupereze cardul cu care achitase comanda. Din fericire și-a dat seama la scurt timp, chiar când cobora pe scările rulante. Fotoreporterii EVZ au întâlnit-o în momentul în care își căuta cu disperare în rucsac și nu știa cum să ajungă mai repede la restaurantul de unde își cumpărase shaorma.

Chiar dacă noile restricții au împuținat clienții din centrele comerciale, implicit de la restaurantele din incinta lor, existau totuși și alți clienți care doreau să se bucure de preparatele turcești, așa că Bianca Brad parcă retrăia experiența de cu o săptămână în urmă, când o tânără a luat banii pe care actrița îi uitase în bancomat. Din fericire pentru ea, de această dată niciun alt client, nici angajații restaurantului nu s-au bucurat la un card bancar, iar Bianca a putut să-l recupereze.

Banii din bancomat nu i-a mai recuperat

Nu același lucru poate spune despre banii din bancomat. Bianca Brad așteaptă în continuare vești de la poliție și speră ca tânăra care i-a luat banii să fie găsită în cel mai scurt timp și mai ales, să-și recupereze banii, care nu era deloc puțini. „Mă ajutați, vă rog, să-i dau unei tinere șansa de a îndrepta o greșeală pe care a făcut-o ieri? Adică să returneze banii, nu puțini, pe care i-am uitat în bancomat, ea fiind chiar în spatele meu și profitând de neatenția mea. Culmea este că atunci când m-am întors să plec, ne-am și privit scurt, ochi în ochi. Acest lucru a fost suprins pe camerele de luat vederi, s-a văzut clar că s-a uitat după mine, apoi a luat banii, s-a dus spre toalete (probabil ca să îi numere) și apoi s-a întors spre magazine. Ar fi fost grozav dacă ar fi realizat că nu e bine ce a făcut și dacă s-ar fi întors să-i înapoieze, spunând că i-a găsit uitați de cineva în bancomatul care este chiar lângă intrarea în bancă. Din păcate, mai ales pentru ea, nu a făcut-o! Deh, tentația a fost mare, în schimb moralitatea a lipsit cu desăvârșire. Am fost astăzi (nr.8 octombrie) la Poliție și am făcut plângere. Dacă cea care i-a luat, îi returnează, am să retrag plângerea. Dacă însă nu îi va returna, fapta sa se va înscrie la penal și când o vor găsi, pentru că sunt șanse foarte mari datorită filmărilor din Mall, nu îi va fi bine…și eu chiar nu asta urmăresc. Vreau doar să se întoarcă și să fie vie…if you know what I mean. Adică să realizeze că nu e bine ce a făcut, să facă ce e corect și, mai ales să-și învețe lecția”, a scris Bianca Brad pe Facebook imediat după incidentul de la bancomt.