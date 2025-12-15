Victorie vitală pentru Universitatea Craiova în meciul cu Hermannstadt. Oltenii rămân în cursa pentru titlu

Universitatea Craiova s-a impus duminică seara pe terenul celor de la Hermannstadt, scor 2-0, într-o confruntare din runda a 20-a a Superligii. Întâlnirea a fost decisă în prima repriză de golurile reușite deAssad Al Hamlawi (15) și de Ştefan Baiaram (31). A fost debutul lui Dorinel Munteanu pe banca tehnică a gazdelor, care au o situație extrem de dificilă în clasament. Sibienii sunt penultimii cu un total de 12 puncte.

Universitatea este pe poziția a 4-a cu 37 de puncte, cu două mai puține decât lidera Rapid. FC Hermannstadt a ajuns la zece etape fără victorie în campionat, opt înfrângeri şi două egaluri.

AFC Hermannstadt - Universitatea Craiova 0-2 (0-2), Stadion Municipal - Sibiu Au marcat: Assad Al Hamlawi (15), Ştefan Baiaram (31). Arbitru: Ionuţ Coza (Cernica); arbitri asistenţi: Radu Adrian Ghinguleac (Bucureşti), Nicuşor Marin (Suseni/Argeş); al patrulea oficial: Robert Avram (Piteşti) Arbitru video: Cătălin Popa (Piteşti); arbitru asistent video: Andrei Antonie (Bucureşti) Observatori: Iosif Olah (Sfântu Gheorghe) - CCA, Paul Mincu (Bucureşti) - LPF.

„Am început bine în primele 10 minute, dar am primit gol. Calitatea a făcut diferența la primul gol. Puteam și noi să marcăm, să facem mai multe la golul doi. Avem multe lucruri de pus la punct. Mai avem o etapă anul acesta cu Petrolul și sper să terminăm bine.

Acum, știi cum e... La cald pot spune că am meritat o lovitură de la 11 metri. E clar că e o călcare acolo. Nu știu dacă am fi marcat sau să dacă egalăm pe final de meci. Nu știu ce a fost în capul arbitrului sau în camera VAR. Sunt mulți de nu știu. Am arătat că ne-am ridicat la nivelul Craiovei”, a spus Daniel Niculae, președintele celor de la Hermannstadt conform Digi Sport.

„Sigur, n-am stat noi foarte bine în teren în prima repriză, dar le-am fost egali adversarilor. Mai ales în repriza a doua. Dacă marcam, alta era situația.

Înfrângere e înfrângere și sunt obligat să iau tot ce e mai bun din acest joc. Am avut doar trei zile la dispoziție, mi-am dorit foarte mult să câștigăm. Mergem în continuare, avem ultimul meci din acest an, cu Petrolul, pe care suntem obligați să-l câștigăm, chiar dacă lipsesc foarte mulți jucători”, a afirmat și Dorinel Munteanu.