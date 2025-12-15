Sport

Victorie vitală pentru Universitatea Craiova în meciul cu Hermannstadt. Oltenii rămân în cursa pentru titlu

Victorie vitală pentru Universitatea Craiova în meciul cu Hermannstadt. Oltenii rămân în cursa pentru titluMinge de fotbal. Sursa foto: Pixabay
Universitatea Craiova s-a impus duminică seara pe terenul celor de la Hermannstadt, scor 2-0, într-o confruntare din runda a 20-a a Superligii. Întâlnirea a fost decisă în prima repriză de golurile reușite deAssad Al Hamlawi (15) și de Ştefan Baiaram (31). A fost debutul lui Dorinel Munteanu pe banca tehnică a gazdelor, care au o situație extrem de dificilă în clasament. Sibienii sunt penultimii cu un total de 12 puncte.

Universitatea Craiova s-a impus fără mari bătăi de cap la Hermannstadt

Universitatea este pe poziția a 4-a cu 37 de puncte, cu două mai puține decât lidera Rapid. FC Hermannstadt a ajuns la zece etape fără victorie în campionat, opt înfrângeri şi două egaluri.

AFC Hermannstadt - Universitatea Craiova 0-2 (0-2), Stadion Municipal - Sibiu Au marcat: Assad Al Hamlawi (15), Ştefan Baiaram (31). Arbitru: Ionuţ Coza (Cernica); arbitri asistenţi: Radu Adrian Ghinguleac (Bucureşti), Nicuşor Marin (Suseni/Argeş); al patrulea oficial: Robert Avram (Piteşti) Arbitru video: Cătălin Popa (Piteşti); arbitru asistent video: Andrei Antonie (Bucureşti) Observatori: Iosif Olah (Sfântu Gheorghe) - CCA, Paul Mincu (Bucureşti) - LPF.

„Nu știu ce a fost în capul arbitrului”

„Am început bine în primele 10 minute, dar am primit gol. Calitatea a făcut diferența la primul gol. Puteam și noi să marcăm, să facem mai multe la golul doi. Avem multe lucruri de pus la punct. Mai avem o etapă anul acesta cu Petrolul și sper să terminăm bine.

Acum, știi cum e... La cald pot spune că am meritat o lovitură de la 11 metri. E clar că e o călcare acolo. Nu știu dacă am fi marcat sau să dacă egalăm pe final de meci. Nu știu ce a fost în capul arbitrului sau în camera VAR. Sunt mulți de nu știu. Am arătat că ne-am ridicat la nivelul Craiovei”, a spus Daniel Niculae, președintele celor de la Hermannstadt conform Digi Sport.

Dorinel Munteanu: „Dacă marcam, alta era situația”

„Sigur, n-am stat noi foarte bine în teren în prima repriză, dar le-am fost egali adversarilor. Mai ales în repriza a doua. Dacă marcam, alta era situația.

Înfrângere e înfrângere și sunt obligat să iau tot ce e mai bun din acest joc. Am avut doar trei zile la dispoziție, mi-am dorit foarte mult să câștigăm. Mergem în continuare, avem ultimul meci din acest an, cu Petrolul, pe care suntem obligați să-l câștigăm, chiar dacă lipsesc foarte mulți jucători”, a afirmat și Dorinel Munteanu.

