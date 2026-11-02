Farul Constanța a obținut o victorie importantă în deplasare, impunându-se cu scorul de 2-1 în fața formației FC Voluntari, într-o partidă contând pentru etapa a 14-a din Superligă. Oaspeții au dictat ritmul încă din primele minute și au reușit să profite de erorile din defensiva adversă.

Deschiderea scorului a venit în minutul 16, atunci când Luca Pellegrini a trimis o pasă lungă din propriul teren. Portarul Jurhar a ieșit mult în afara careului pentru a interveni, însă și-a calculat greșit pașii, permițându-i lui Alibec să preia mingea, să scape singur spre poartă și să introducă balonul în plasa goală.

Avantajul constănțenilor s-a dublat în minutul 24, la capătul unei faze în care Ahlinvi l-a învins pe portarul advers cu un șut plasat de la 18 metri. Chiar dacă elevii lui Ioan Ovidiu Sabău păreau că controlează autoritar jocul, ilfovenii au dat semne de revenire. În minutul 35, Merloi a trimis periculos pe lângă vinclul porții apărate de Munteanu.

Partea secundă a adus o replică și mai fermă din partea gazdelor. În minutul 48, Godfrid a trimis mingea în bara transversală, crescând presiunea la poarta oaspeților. Eforturile ilfovenilor s-au materializat în minutul 66, când Cestic a marcat golul care a redus din diferență. Deși finalul a fost presărat cu atacuri ale gazdelor, defensiva oaspeților a rezistat, iar confruntarea s-a încheiat cu succesul la limită al formației oaspete.

În urma acestui rezultat, Farul Constanța acumulează 23 de puncte și se instalează pe locul 5 în clasamentul Superligii. De cealaltă parte, FC Voluntari rămâne într-o situație dificilă, ocupând poziția a 15-a, cu doar 8 puncte acumulate.

FC Voluntari: Jurhar – Mamic (Schieb 80), Haruţ, Cestic, Dumbrăvanu (Chică-Roşă 37), Şuteu – Merloi (N. Rodrigues 76), Roemeratoe, Onişa (I. Gheorghe 80), Guţea – M. Roman II (Vencu 76). Antrenor: Florin Pîrvu

Farul Constanța: R. Munteanu – Bouzamoucha, Dican, L. Pellegrini (N. Popescu 65) – Vînă (H. Traore 89), Njike (Gustavo Marins 46), Ahlinvi, C. Ganea – N. Grigoryan (Ţicu 65), Alibec (R. Tănasă 65), Radaslavescu. Antrenor: Ioan Ovidiu Sabău

Cartonașe galbene: Şuteu 90+1 Arbitri: George Roman - Imre Bucsi, Adrian Ghinguleac Arbitri VAR: Iulian Dima - Valentin Porumbel