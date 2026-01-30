Ponta: Ilie Bolojan este capturat total de USR, este complicele total

Fostul prim-ministru Victor Ponta a criticat dur miniștrii USR din Cabinetul condus de Ilie Bolojan, pe care îi consideră nepregătiți pentru funcțiile ocupate. În opinia sa, faptul că premierul nu intervine și nu ia măsuri arată o acceptare tacită a situației, pe care Ponta o descrie drept o formă de complicitate.

Criza apei potabile din zona Curtea de Argeș a fost adusă în discuție de Victor Ponta, care a subliniat că, de aproape patru luni, zeci de mii de locuitori nu pot consuma apa de la robinet. Potrivit acestuia, operatorul regional SC Aquaterm SA a confirmat că apa este contaminată cu o bacterie și nu este sigură pentru consum. În acest context, fostul premier a arătat cu degetul către Diana Buzoianu, pe care o consideră responsabilă de situație. Într-o intervenție telefonică la emisiunea Cutia Neagră de la România TV, Ponta a susținut că autoritățile ar fi reacționat mult mai ferm dacă ministrul Mediului ar fi provenit dintr-o altă formațiune politică.

Victor Ponta a afirmat că problema nu mai ține de disputele politice dintre partide, ci de responsabilitatea directă a prim-ministrului, pe care îl acuză că acceptă numiri greșite în funcții-cheie.

„Aici nu mai e vorba despre partide. E răspunderea directă a prim-ministrului. Faptul că Ilie Bolojan este capturat total de USR, este complicele total al USR, mi se pare foarte grav”, a susținut Ponta.

În discursul său, Victor Ponta a extins criticile și asupra modului în care sunt făcute numirile în Guvern, oprindu-se asupra instalării lui Radu Miruță la conducerea Ministerul Apărării Naționale. Fostul premier a sugerat că alegerea nu ar fi fost una bazată pe competență sau conjunctură politică, ci pe mize financiare uriașe, legate de contractele strategice din zona apărării, unde deciziile se traduc în miliarde de euro și influență pe termen lung.

Ponta a pus sub semnul întrebării logica achizițiilor externe, susținând că interesele economice ar fi primat în fața celor naționale. „Totul e pe bani. Nu întâmplător Miruță a ajuns la Apărare. Orice ministru – de la PSD, PNL sau UDMR – ar fi spus: ăștia mă pun să semneze pe 16 miliarde! De ce să iei elicoptere din Franța când ai fabrică la Brașov?”

În final, fostul premier a susținut că actuala guvernare reflectă influența disproporționată a USR, în ciuda scorului electoral obținut de acest partid.

Potrivit lui Ponta, politica din România poartă în prezent „amprenta unui partid, USR, cu 10 la sută în alegeri, dar cu sprijin din afară – Paris, Berlin…”, acuzație formulată în contextul criticilor sale privind deciziile majore luate în actualul Executiv.