Victor Ciutacu îl acuză pe Nicușor Dan că repetă „greșeala Băsescu”: Personalizează disputa și o reduce la un meci

Victor Ciutacu îl acuză pe Nicușor Dan că repetă „greșeala Băsescu": Personalizează disputa și o reduce la un meci
Victor Ciutacu lansează un atac frontal la adresa președintelui Nicușor Dan, pornind de la controversa legată de escorta elvețiană a aeronavei Spartan. Într-o postare amplă pe Facebook, jurnalistul susține că șeful statului ar fi ales o strategie greșită de comunicare, personalizând o dispută publică și transformând-o într-un conflict direct cu presa. În opinia sa, această abordare nu doar că nu ajută, dar riscă să-l vulnerabilizeze politic pe Nicușor Dan. Ciutacu face o paralelă explicită cu un episod similar din trecutul politic recent, implicându-l pe Traian Băsescu.

Victor Ciutacu îl acuză pe Nicușor Dan că repetă „greșeala Băsescu”

În prima parte a mesajului său, Victor Ciutacu explică de ce consideră că Nicușor Dan greșește atunci când reduce o controversă publică la un duel personal cu un jurnalist sau cu o publicație. El susține că miza reală este mult mai largă și ține de relația instituțională dintre putere și presă, nu de orgolii individuale. Jurnalistul afirmă că, procedând astfel, președintele ar ignora fondul problemei și ar muta discuția într-o zonă emoțională și conflictuală.

„În povestea cu escorta elvețiană pentru Spartanul nostru, cu sau fără respectul marmotelor care înveleau ciocolata în staniol, Nicușor Dan face aceeași greșeală pe care a comis-o și Traian Bäsescu când zbiera unilateral la mine și la Antena 3. Personalizează disputa și o reduce la un meci între el și Patrick André de Hillerin și, prin extensie, Gandul.”

Nicușor Dan

Nicușor Dan. Sursă foto: presidency.ro

Comparația cu Traian Băsescu și diferențele de context

În continuare, Victor Ciutacu a dezvoltat comparația cu perioada în care Traian Băsescu se afla la apogeul puterii sale politice. El subliniază că fostul președinte a intrat în confruntări deschise cu presa într-un moment în care avea susținere publică solidă și un capital politic consistent, ceea ce, în opinia sa, nu ar fi cazul actualului șef al statului.

„Dar, dincolo de faptul că pe Băsescu I-a erodat cumplit lupta asta energofagă, iar pe mine m-a legitimat, sunt și niște semnificative diferențe între cele două momente. Nea Traian s-a apucat de smardoială asumată când era pe super val de încredere și popularitate, Nicuşor e (deja) departe de o asemenea poziție.”

Presa, propaganda și susținerea din spate

În ultima parte a postării, jurnalistul aduce în discuție rolul presei și al celor care o finanțează sau o coordonează din umbră. Ciutacu pune sub semnul întrebării capacitatea actualei propagande de a influența opinia publică și se întreabă cine își asumă, în mod real, confruntarea cu președintele.

„Habar n-am în ce măsură Radu Budeanu și, implicit, trustul său de presă își asumă susținerea propriului colaborator și, evident, poziția fățișă de ostilitate din partea lui Nicuşor Dan, da-i o pâine de mâncat”, a conchis Victor Ciutacu.

