Victima lui Epstein, Svetlana, descrie tacticile de manipulare, izolare și dependență financiară folosite de miliardar

Svetlana Pozhidaeva, o fostă „asistentă” a lui Jeffrey Epstein, a ieșit în fața presei pentru a-și spune povestea, după ce numele ei a fost dezvăluit din greșeală în dosarele recent declasificate. Această eroare a Departamentului de Justiție din SUA a reaprins o dramă pe care fosta victimă încerca să o lase în urmă.

Svetlana Pozhidaeva credea că, după moartea lui Jeffrey Epstein, a reușit în sfârșit să își construiască o viață nouă. Modelul de origine rusă, una dintre femeile prinse în rețeaua lui Epstein, își schimbase numele și se mutase într-un alt oraș, dorind să îngroape anii de abuz dintre 2008 și 2019.

Când s-a anunțat publicarea unui nou lot de documente din dosarul Epstein, Svetlana nu s-a îngrijorat, bazându-se pe faptul că identitatea ei va rămâne protejată (redactată), așa cum se procedase cu alte victime în trecut. Însă, pe 30 ianuarie, zeci de victime s-au trezit cu datele personale expuse din greșeală. Deși Departamentul de Justiție i-a ascuns numele în majoritatea secțiunilor de expeditor și destinatar din e-mailuri, l-a omis în corpul anumitor mesaje.

De la publicarea documentelor, viața Svetlanei s-a transformat într-o luptă continuă. Aceasta a petrecut săptămâni întregi trimițând e-mailuri autorităților pentru a semnala erorile de redactare. Departamentul de Justiție a încercat să remedieze situația, însă chiar și în fișierele republicate, numele ei a apărut din nou în anumite locuri.

„Sunt atât de epuizată. N-am mai dormit și n-am mai mâncat cum trebuie de săptămâni întregi”, a declarat Svetlana pentru The Wall Street Journal. Situația a escaladat recent, când un blogger i-a contactat familia, amenințând că îi va face public noul nume, susținând că originile ei rusești și faptul că era majoră la momentul abuzurilor i-ar anula statutul de victimă.

Povestea Svetlanei arată exact modul în care opera rețeaua lui Epstein după condamnarea sa inițială din 2008. Sub paravanul unor oferte de muncă false, tinere, multe dintre ele modele din Europa și Rusia erau atrase în orbita lui Epstein.

Odată ajunse acolo, femeile deveneau victime ale presiunii. Svetlana a povestit cum Epstein îi controla viza, finanțele și locuința, forțând-o să introducă în anturajul său și alte tinere. Sumele de bani pe care le primea erau mascate sub formă de împrumuturi, lăsând-o într-o stare de dependență totală.

Conform articolului The Wall Street Journal, Jeffrey Epstein a construit presiunea și controlul asupra Svetlanei Pozhidaeva printr-o combinație de tactici de manipulare, izolare și dependență financiară, transformând-o dintr-o aspirantă la o carieră în modă într-o victimă a unei rețele de exploatare.

Astfel, Epstein a obținut viza Svetlanei pentru SUA prin intermediul unei agenții de modele (MC2 Model Management) și i-a asigurat locuința într-un apartament din New York, alături de alte victime. Ulterior, el a folosit contacte influente, inclusiv un fost ministru rus, pentru a-i scrie scrisori de recomandare pentru imigrație, consolidându-și controlul asupra prezenței ei în țară.

Banii pe care Epstein îi oferea Svetlanei sau familiei ei nu erau cadouri sau salarii, ci erau structurați ca împrumuturi și monitorizați cu strictețe. Această tactică, similară cu „robia datoriilor” (debt bondage), a făcut-o să simtă că este imposibil din punct de vedere financiar să se deconecteze de el. Alte victime au primit chiar rapoarte detaliate cu cheltuielile pe care i le datorau.

A fost atrasă în anturajul lui Epstein sub pretextul că acesta o va ajuta să obțină audiții la Victoria's Secret și alte contracte de modeling de top. Când joburile nu s-au concretizat, Epstein a învinovățit-o pe ea că nu este suficient de bună, scăzându-i stima de sine. Ulterior, i-a creat roluri fictive în cadrul organizațiilor sale non-profit, pentru a-i menține iluzia unei activități legitime.

Epstein a supravegheat-o îndeaproape, a făcut fotografii compromițătoare cu ea și i-a cerut rapoarte regulate despre interacțiunile ei cu alți bărbați. E-mailurile arată cum o interoga chiar și în legătură cu fotografiile aparent inofensive pe care le posta pe Facebook. Asemănător unei scheme piramidale, Epstein a presat-o pe Svetlana să îi prezinte alte modele, să le evalueze (inclusiv vârsta) și să îi transmită instrucțiunile lui către ele. Aceasta a fost o tactică pentru a o face complice și a-i adânci sentimentul de vinovăție și rușine.

Epstein lăsa impresia că are conexiuni puternice în Rusia (cum ar fi fostul ministru menționat), ceea ce a făcut-o pe Svetlana să se teamă pentru siguranța familiei sale de acasă, dacă ar fi încercat să îl sfideze.

Acum, Svetlana a decis să vorbească public prin WSJ, sub numele său real, pentru a pune capăt speculațiilor. „Mai degrabă spun eu această poveste îngrozitoare și termin cu ea odată pentru totdeauna, ca să pot fi în sfârșit liberă”, a mărturisit ea.