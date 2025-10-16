Victima accidentului din Apărătorii Patriei, înmormântată. Ce spune familia

Joi, Elena, o femeie de 35 de ani, victima accidentului tragic din cartierul Apărătorii Patriei, a fost condusă pe ultimul drum în Curtea de Argeș, orașul său natal. Familia, prietenii și apropiații s-au adunat pentru a-și lua rămas bun de la femeia care și-a pierdut viața în condiții cumplite, lăsând în urmă doi copii – un băiat de 14 ani și o fetiță de un an și opt luni.

Băiatul a ales să nu participe la înmormântare, preferând să rămână alături de sora sa, încă internată în spital.

Tragedia s-a produs luni după-amiază, când Elena și fiica ei se angajaseră pe trecerea de pietoni. Un tânăr de 20 de ani, Sebastian, circulând cu viteză excesivă, nu a observat-o pe femeie și a provocat un impact devastator.

Elena a fost proiectată în alte două mașini care circulau din sens opus și nu a supraviețuit. Fetița, aflată în cărucior, a fost rănită, dar este acum în afara oricărui pericol, fiind internată la spitalul Marie Curie.

Tatăl victimei și-a exprimat durerea și dorința de justiție pentru nepoții săi: „Doi copii au rămas fără mamă. Eu i-am ajutat să se mute la București. De două luni erau acolo, le-am spus că plătesc eu toate dările, că nu îi va costa nimic. Fetița e în spital, iar băiețelul nu a vrut să vină aici. A zis că el nu pleacă de lângă sora lui. Cea mai mare realizare a Elenei a fost când a născut fetița.”

Elena se mutase recent în Capitală, cu sprijinul tatălui ei, care dorea să le ofere copiilor condiții mai bune de viață și acces la o școală de top. Planurile familiei au fost însă spulberate într-o clipă.

„Cea mai mare dorința a mea să se facă dreptate pentru acești doi copii care au rămas fără mama. Nu o mai aduce nimeni înapoi, dar să facă dreptate legea. Eu nu am posibilitatea să le ofer prea mult, dar am posibilitatea să îi țin la mine. Băiatul nu poate să o vadă pe mama lui moartă. Trebuie să îl duc la un psiholog”, a spus tatăl victimei.

Șoferul implicat, Sebastian, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Tânărul era cunoscut pe TikTok pentru pasiunea sa pentru condusul cu viteză, filmându-se adesea în timp ce depășea 200 km/h.