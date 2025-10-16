Victima accidentului din Apărătorii Patriei, înmormântată. Ce spune familia
- Emma Cristescu
- 16 octombrie 2025, 13:48
Joi, Elena, o femeie de 35 de ani, victima accidentului tragic din cartierul Apărătorii Patriei, a fost condusă pe ultimul drum în Curtea de Argeș, orașul său natal. Familia, prietenii și apropiații s-au adunat pentru a-și lua rămas bun de la femeia care și-a pierdut viața în condiții cumplite, lăsând în urmă doi copii – un băiat de 14 ani și o fetiță de un an și opt luni.
Băiatul a ales să nu participe la înmormântare, preferând să rămână alături de sora sa, încă internată în spital.
Tragedia s-a produs luni după-amiază, când Elena și fiica ei se angajaseră pe trecerea de pietoni. Un tânăr de 20 de ani, Sebastian, circulând cu viteză excesivă, nu a observat-o pe femeie și a provocat un impact devastator.
Elena a fost proiectată în alte două mașini care circulau din sens opus și nu a supraviețuit. Fetița, aflată în cărucior, a fost rănită, dar este acum în afara oricărui pericol, fiind internată la spitalul Marie Curie.
Tatăl victimei și-a exprimat durerea și dorința de justiție pentru nepoții săi: „Doi copii au rămas fără mamă. Eu i-am ajutat să se mute la București. De două luni erau acolo, le-am spus că plătesc eu toate dările, că nu îi va costa nimic. Fetița e în spital, iar băiețelul nu a vrut să vină aici. A zis că el nu pleacă de lângă sora lui. Cea mai mare realizare a Elenei a fost când a născut fetița.”
Se mutase recent în Capitală
Elena se mutase recent în Capitală, cu sprijinul tatălui ei, care dorea să le ofere copiilor condiții mai bune de viață și acces la o școală de top. Planurile familiei au fost însă spulberate într-o clipă.
„Cea mai mare dorința a mea să se facă dreptate pentru acești doi copii care au rămas fără mama. Nu o mai aduce nimeni înapoi, dar să facă dreptate legea. Eu nu am posibilitatea să le ofer prea mult, dar am posibilitatea să îi țin la mine. Băiatul nu poate să o vadă pe mama lui moartă. Trebuie să îl duc la un psiholog”, a spus tatăl victimei.
Șoferul implicat, arestat preventiv
Șoferul implicat, Sebastian, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Tânărul era cunoscut pe TikTok pentru pasiunea sa pentru condusul cu viteză, filmându-se adesea în timp ce depășea 200 km/h.
„Băiatul ăla de 20 de ani e indiferent, pentru el a fost un joc, el a fost în live când a lovit-o. Spunea că nu i-au ținut frânele, dar nu se văd pe asfalt urme de frâne, că am fost acolo”, a mai declarat tatăl Elenei pentru RTV.
