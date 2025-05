Economie Vești proaste despre Facebook, Instagram și WhatsApp. Birocrația UE generează probleme







Vești proaste despre Facebook, Instagram și WhatsApp. Meta i-a avertizat miercuri pe utilizatorii europeni că s-ar putea confrunta cu o experiență „material mai proastă” în urma unei decizii de reglementare și cenzură luată de Comisia Europeană.

Facebook, Instagram și WhatsApp, afectate de deciziile birocrației UE

Meta a introdus recent un model de „consimțământ sau plată”, care îi lasă pe utilizatori să aleagă între a plăti pentru un abonament lunar sau a permite Meta să combine datele pe care le-a colectat pe Facebook și Instagram.

Săptămâna trecută, Comisia Europeană a anunțat că a decis că modelul nu respectă Digital Markets Act (DMA) și a amendat Meta cu 200 de milioane de euro (171 de milioane de lire sterline).

„Pe baza feedback-ului CE în legătură cu DMA, ne așteptăm că va trebui să facem câteva modificări modelului nostru”, a spus Meta în declarația trimestrială cu privire la venituri.

Meta a mai anunțat că se așteaptă ca aceste modificări „ar putea duce la o experiență de utilizare semnificativ mai proastă pentru utilizatorii europeni și un impact semnificativ” asupra afacerii și veniturilor sale europene.

Compania a spus că acest impact ar putea veni imediat, în al treilea trimestru al acestui an, și ar putea fi în vigoare în timp ce va contesta decizia.

Ce-i reproșează birocrații UE companiei Meta

Eric Seufert, analist la Mobile Dev Memo, care susține intruziunea politică în funcționarea internetului, susține că Meta ar putea încerca să îi transforme pe utilizatorii europeni în „majorete vocale” pentru produsele sale, pe fondul unei restricții de reglementare.

„Ceea ce vor să facă în cele din urmă este să îndrepte opinia publică împotriva acestui regim de reglementare care va degrada în mod demonstrabil ofertele de produse care sunt disponibile rezidenților UE”, a declarat Seufert pentru BBC.

Meta, cunoscută anterior ca Facebook, include rețeaua de socializare pe lângă aplicația de partajare a fotografiilor Instagram și serviciul de mesagerie WhatsApp.

Comisia a spus că modelul de consimțământ sau plată al Meta nu permite utilizatorilor să-și dea liber consimțământul cu privire la modul în care sunt utilizate datele lor.

Organismul evaluează în prezent o altă opțiune introdusă de Meta anul trecut, despre care compania spune că folosește mai puține date personale pentru a afișa reclame.

Meta a primit 60 de zile pentru a se conforma cu decizia recentă a DMA, sau riscă amenzi suplimentare.

Apple a primit, de asemenea, o amendă de 500 de milioane de euro (428 de milioane de lire sterline) pentru practicile sale din App Store săptămâna trecută.

Facebook, Instagram și WhatsApp, în creștere

Anunțul lui Meta vine în momentul în care a publicat datele financiare trimestriale, care depășesc așteptările Wall Street.

Rezultatele au arătat că Meta continuă să aducă venituri semnificative din publicitate.

Compania și-a prezentat instrumentele AI miercuri. „Facem progrese bune în ceea ce privește ochelarii AI și Meta AI, care acum are aproape 1 miliard de active lunare”, a declarat fondatorul și CEO-ul Meta, Mark Zuckerberg, într-un comunicat.

„Comunitatea noastră continuă să crească și afacerea noastră funcționează foarte bine”, a spus el.

Meta investește masiv în AI

Matt Britzman, analist senior de acțiuni la Hargreaves Lansdown, a declarat că rezultatele au arătat că Meta a mers „cu accelerația la maximum în investițiile în AI”. Britzman a remarcat, de asemenea, o creștere de 6% a utilizatorilor activi zilnic.

„Au existat unele îngrijorări că am putea observa o încetinire a numărului de utilizatori noi în acest an, dar acesta a fost un început foarte puternic și un semnal pentru investitori că familia de aplicații Meta are un control asupra utilizatorilor care este greu de înlocuit”, a spus Britzman.

Amenda CE vine în mijlocul a ceea ce Meta a numit „un peisaj de reglementare activ”. Compania se apără în prezent la proces într-un caz introdus de Comisia Federală pentru Comerț din SUA, care susține că Meta deține un monopol al rețelelor sociale.

FTC, principalul organ de supraveghere antitrust din SUA, spune că Meta și-a consolidat monopolul achiziționând Instagram în 2012 și WhatsApp în 2014.