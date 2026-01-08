Verdictul Vioricăi Dăncilă: PSD nu mai conduce, imploră pentru un loc la masă

Fostul premier Viorica Dăncilă a lansat noi critici la adresa Partidului Social Democrat (PSD), formațiunea pe care a condus-o în perioada în care s-a aflat la Palatul Victoria. Recent, în cadrul unui podcast, ea s-a declarat profund dezamăgită de direcția actuală a PSD, pe care îl descrie drept un partid slăbit, lipsit de autoritate și de leadership, incapabil să mai influențeze deciziile majore ale guvernării.

În opinia sa, PSD nu mai este actorul central al scenei politice, așa cum era în trecut, ci o formațiune care acceptă compromisuri majore pentru a rămâne la guvernare. Fostul lider social-democrat a declarat că această schimbare este vizibilă atât în relațiile politice, cât și în percepția publică.

„Sunt foarte dezamăgită de ceea ce se întâmplă acum și pentru că vin din PSD. Țin minte perioada în care am condus și noi stabileam cine vine la masă. Acum văd PSD-ul care se roagă să prindă un loc la masă”, a afirmat Viorica Dăncilă.

Ea a adăugat că această situație reflectă direct „nivelul leadershipului” și scăderea încrederii românilor în partid.

Dincolo de nemulțumirile legate de statutul PSD, fostul premier a formulat acuzații directe la adresa actualei coaliții de guvernare, pe care o consideră responsabilă pentru degradarea situației economice și sociale. Dăncilă consideră că România se îndreaptă într-o direcție greșită, spre deosebire de perioada în care ea se afla la conducerea Executivului.

Aceasta a subliniat că, într-un guvern de coaliție, asumarea responsabilității este esențială, iar simplele declarații de delimitare nu sunt suficiente. „Degeaba spune PSD că nu suntem de acord. Cum adică? Cine nu e de acord face un pas în spate”, a punctat fostul premier.

Dăncilă a criticat dur politicile economice actuale, despre care spune că apasă direct pe populație. Potrivit acesteia, guvernanții au ales soluția cea mai simplă, dar și cea mai dureroasă: majorarea taxelor și impozitelor, în detrimentul stimulării economiei.

Ea a avertizat că scăderea puterii de cumpărare, reducerea consumului și eliminarea facilităților pentru mediul economic vor avea efecte grave pe termen mediu și lung.

„Măsurile afectează populația. Prețurile au crescut mult, stimulente pentru economie au fost anulate și se merge doar pe creștere de taxe, impozite, prețuri”, a spus Dăncilă, concluzionând tranșant că „toate măsurile vor prăbuși România, nu o vor ajuta”.

Fostul premier a povestit și despre perioada în care s-a aflat în fruntea guvernului, respingând ideea că și-ar fi construit imaginea publică prin mijloace artificiale. Ea a susținut că atacurile la adresa sa au fost constante și disproporționate, în timp ce greșelile altora au fost trecute cu vederea.

„Eu nu mi-am plătit niciodată un articol pentru o imagine bună”, a afirmat Dăncilă, adăugând că, deși în orice funcție pot apărea erori din cauza presiunii, ceea ce a urmat după mandatul său a fost, în opinia ei, mult mai grav pentru România.

Aceasta a povestit despre momentul care a marcat-o cel mai profund în cariera politică: adoptarea moțiunii de cenzură care a dus la căderea guvernului său. Deși se aștepta ca mandatul său să se încheie la un moment dat, spune că trădarea din interior a fost dificil de acceptat.

„Cel mai mare hop a fost când a trecut moțiunea de cenzură. Nu plecarea a fost problema, ci faptul că m-au trădat cei din jur”, a declarat fostul premier, subliniind că sprijinul familiei a ajutat-o să depășească acel episod.

Dăncilă a mai declarat că, în timp, a primit confirmări din partea unor oameni care i-au spus că au fost induși în eroare și că au realizat ulterior că au judecat greșit perioada respectivă. Ea a spus că poate privi alegătorii „în ochi”, convinsă că deciziile sale nu au fost luate împotriva intereselor lor.

În final, fostul premier a transmis un mesaj despre modul în care ar trebui exercitată puterea politică. În viziunea sa, adevărata forță a unui lider nu stă în agresivitate sau autoritarism, ci în echilibru, dialog și capacitatea de a spune „nu” atunci când interesul public o cere.

„Avem nevoie de oameni sensibili în politică. Un om puternic este cel care știe să ia deciziile care trebuie, chiar dacă acestea îl pot costa”, a concluzionat Viorica Dăncilă, reafirmându-și convingerea că a acționat corect în perioada în care a condus Guvernul României.