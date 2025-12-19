Varianta Sud de ocolire a Iașiului, termen de finalizare de 18 luni. Ce se schimbă în trafic

Guvernul României a adoptat joi hotărârea privind indicatorii tehnico-economici pentru Varianta Sud de ocolire a Municipiului Iaşi, investiţia urmând a fi realizată din fonduri europene şi din bugetul de stat.

Guvernul a iniţiat un proiect de hotărâre pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului „Varianta de ocolire a Municipiului Iaşi – Etapa I – Varianta Sud Obiect 4 – Varianta trafic uşor (sector km 0+000 – km 8+185) şi penetraţie Cartier Dacia”, judeţul Iaşi.

Proiectul prevede şi modificarea anexei nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 444/2007, care aproba anterior indicatorii tehnico-economici pentru aceeaşi etapă a Variantei Sud de ocolire a Municipiului Iaşi.

Filiala ieşeană a PNL afirmă că obiectivul de infrastructură va reduce traficul greu din interiorul municipiului, va fluidiza circulaţia şi va scădea timpii de deplasare pentru şoferi.

Deputatul Alexandru Muraru, preşedintele PNL Iaşi, a declarat că proiectul reprezintă un pas esenţial pentru continuarea unuia dintre cele mai importante obiective de infrastructură rutieră din judeţ, cu impact direct asupra mobilităţii urbane şi regionale. „Infrastructura modernă nu este un lux, ci o condiţie de bază pentru dezvoltarea judeţului Iaşi, pentru calitatea vieţii cetăţenilor şi pentru un transport sigur, eficient şi sustenabil” a adaugat președintele PNL Iași.

Proiectul a fost preluat de Consiliul Judeţean Iaşi printr-un acord de parteneriat cu CNAIR, iar valoarea actualizată a investiţiei este de 429 milioane lei, cu termen de finalizare de 18 luni.

Preşedintele Consiliului Judeţean, Costel Alexe, a afirmat că proiectul a fost întârziat mai bine de zece ani, perioadă în care Iaşul a fost afectat de problemele tot mai grave de trafic, potrivit acestuia, din cauza Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri Iaşi.