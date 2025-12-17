Fabrica ArcelorMittal din Iași, cumpărată de omul de afaceri ucrainean Rinat Ahmetov

Rinat Ahmetov, în vârstă de 59 de ani și patron al clubului Șahtior, a cumpărat compania ArcelorMittal Tubular Products Iași, producător de țevi structurale sudate folosite în construcții, inginerie, infrastructură și agricultură.

Rinat Ahmetov a cumpărat compania ArcelorMittal de la omul de afaceri indian Lakshmi Mittal. ArcelorMittal Tubular Products Iași, care anul trecut a înregistrat o cifră de afaceri de 304 milioane de euro, produce și furnizează țevi sudate din oțel carbon.

„Chiar înainte de războiul din Ucraina, Metinvest a început să construiască o punte între siderurgia ucraineană și cea a UE. Pentru noi, această nouă fabrică este o oportunitate unică de a asigura locuri de muncă pentru două unități simultan: în Iași și în Zaporijjea. Aceasta face parte din contribuția noastră la reconstrucția de după război. Sunt convins că produsele fabricii nu numai că vor fi solicitate în UE, dar vor fi necesare și pentru refacerea infrastructurii și industriei Ucrainei, afectate de război”, a spus Yuriy Ryzhenkov, CEO al Metinvest Group.

Nu este prima companie din România pentru care Rinat Ahmetov a depus o ofertă. Omul de afaceri ucrainean intenționează să achiziționeze și Liberty Galați, principalul sponsor al clubului Oțelul.

Fabrica este prima unitate de producție a grupului Metinvest în România, iar negocierile pentru achiziție s-au desfășurat pe parcursul mai multor luni. Pe 24 noiembrie 2025, grupul a obținut aprobarea Comisiei Europene, în conformitate cu Regulamentul de Fuziune al UE. O zi mai târziu, Consiliul Concurenței a acordat aprobarea la nivel național, după finalizarea procedurii de examinare a investițiilor străine.

„Fabricile din Ucraina au produs de-a lungul timpului volume mari de tablă laminată la cald atât pentru piața internă, cât și pentru export. Locația unității din România – la doar 600 de kilometri de Zaporijjea – ne permite să furnizăm anual până la 180.000 de tone de tablă laminată la cald produsă de Zaporizhstal JV. Acest lucru va asigura comenzi regulate și operațiuni stabile pentru fabrica din România”, a afrimat Oleksandr Myronenko, Director Operațional al Metinvest.

Fabrica urmează să fie integrată în lanțurile de producție și organizare ale grupului Metinvest pe parcursul anului 2026. Unitatea dispune de cinci linii de producție de țevi, două linii de tăiere longitudinală și două linii de acoperire.

Grupul a anunțat că va respecta toți termenii contractelor de muncă aflate în vigoare pentru angajații fabricii din Iași.