ALPAB, achiziții de la o firmă vizată de DNA. Instituția se raportează la un registru neconform

Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București (ALPAB) a lansat o achiziție publică de aproape 50.000 de euro pentru servicii de elaborare a planurilor de plantare și amenajare peisagistică, utilizând date din Registrul Spațiilor Verzi emis de Primăria Capitalei, registru care a fost anterior semnalat ca neconform de Garda de Mediu, potrivit buletin.de/bucuresti.ro.

ALPAB susține că între 1 și 4% din vegetația parcurilor din București este „necorespunzătoare”, iar peste jumătate dintre arborii existenți sunt „ajunși la maturitate, respectiv bătrâni și foarte bătrâni”. Instituția a explicat că refacerea fondului vegetal este necesară din cauza defrișărilor, lipsei de vegetație și a schimbărilor climatice.

Serviciile achiziționate includ elaborarea planurilor de plantare și amenajare peisagistică în format digital și tipărit, realizarea descrierilor foto ale zonelor vizate, verificarea sistemelor de irigații și propuneri de vegetație adaptată condițiilor climatice actuale. Achiziția nu prevede cumpărarea propriu-zisă a arborilor sau plantarea acestora.

Planurile de amenajare peisagistică trebuie întocmite de peisagiști în maximum cinci zile lucrătoare de la emiterea comenzilor, potrivit documentației de atribuire. Contractul are ca obiect creșterea calității zonelor verzi, înlocuirea arborilor aflați în declin biologic avansat, reducerea poluării aerului și îmbunătățirea calității vieții, potrivit documentului.

Contractul a fost atribuit companiei Garden Center Grup SRL, firmă cunoscută în domeniul spațiilor verzi și implicată în mai multe anchete ale DNA. Fondatorul firmelor, Ion Olteanu, controlează și alte companii implicate în contracte publice pentru întreținerea spațiilor verzi și se află în prezent inculpat în dosare anticorupție.

Registrul Verde al Capitalei funcționează cu aceeași interfață de peste 10 ani și înregistrează discrepanțe semnificative între datele din program și situația reală din teren.

Arborii plantați în zone precum Universitate sau în apropierea Guvernului nu apar în registru, ceea ce împiedică urmărirea intervențiilor și monitorizarea stării acestora. Primăria Capitalei a lansat în martie o licitație pentru realizarea unui Registru Verde funcțional, estimată la 19 milioane de lei, însă procedura a fost anulată.