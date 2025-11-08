Sancțiuni noi în capitală pentru defrișări și tăieri de arbori. Ce riscați

Normele legate de protecția vegetației urbane, tăieri sau defrișări de arbori, la nivelul Capitalei s-au înăsprit prin HCGMB 458/2025. Astfel s-au completat vechile norme care erau în vigoare din 2009/

Practic s-a schimbat regimul contravenționale legat de modificarea vegetației urbane. Astfel, în cazul tăierii copacilor fără aviz sau astuparea lor cu substanțe toxice se va sancționa cu amenzi de la 3.000 la 5.000 de lei.

De asemenea și în cazul în care sunt deteriorate spațiile verzi, amenzile sunt la fel de mari și pentru persoane fizice și pentru cele juridice. Diminuarea spațiului verde și împiedicarea vegetației sp crească se sancționează la fel.

De asemenea, deteriorarea florilor, defrișarea arbuștilor fără aviz sunt sancționate mai puțin dur. Astfel pentru acest gen de contravenții, amenzile sunt de la 200 la 500 de lei în cazul persoanelor fizice. Dacă este vorba despre firme, amenzile cresc de la 1.000 la 3.000 de lei. În noul act se mai prevăd și altfel de pedepse nu doar cele financiare.

Mai exact în cazul defrișărilor ilegale, se vor planta alți arbori în compensare. În cazul în care este vorba despre defrișarea copacilor în declin biologic, se vor planta trei copaci în locul unuia tăiat. În cazul în care tăierea se face ilegal, deci fără aviz, contravenientul va planta 6 copaci la unul tăiat. În cazul firmelor se vor planta 10 copaci la unul tăiat. De principiu acești copaci vor fi plantați pe același teren de unde au fost defrișați.

De asemenea, în același act au fost definite mai multe categorii de spații verzi. Astfel au fost introduse „spații verzi aferente locuințelor de tip condominiu/grădini condominiu”.

Acestea au rol estetic și de ameliorare a calității aerului. „Pădurea urbană” este un alt termen și este definită ca fiind o suprafață compactă de minimum 100 de metri pătrați. De asemenea este definit și cimitirul ca fiind un spațiu destinat exclusiv înhumării. Acesta trebuie să aibă material dendrologic lemnos plantat. Adică mulți copaci în aliniament.