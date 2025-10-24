Social

Copac doborât de vânt în Capitală. Incidentul readuce în atenție problema arborilor neîngrijiți

Copac căzut. Sursă foto: EVZ
Copac căzut. Sursă foto: EVZ
Din cuprinsul articolului

Un copac a căzut pe Șoseaua Nordului din București în urma vântului puternic, avariind un autoturism parcat. Deși traficul în zonă nu a fost afectat, nicio instituție nu a intervenit imediat pentru degajarea carosabilului. Incidentul are loc în contextul unei avertizări meteo de vânt puternic, valabilă până la ora 21.00.

Vântul puternic doboară din nou copaci în Capitală

Municipiul București se află sub avertizare de cod galben de vânt, după ce rafalele au atins viteze de 50–60 km/h în cursul zilei. Specialiștii în meteorologie prognozează temperaturi peste media normală pentru această dată, cu maxime de 19–21 de grade Celsius și minime cuprinse între 7 și 8 grade.

Cerul este predominant noros, iar în a doua parte a zilei sunt prognozate ploi, urmând ca spre seară vremea să se îmbunătățească treptat. Rafalele puternice au provocat doborârea unor arbori uscați sau instabili în mai multe zone ale orașului, afectând traficul și spațiile publice expuse.

Cine are grijă de arborii din București

Gestionarea vegetației din spațiile publice revine în mod oficial primăriilor de sector și Primăriei Capitalei, care acționează direct sau prin servicii specializate, conform atribuțiilor legale. Pentru intervenții precum toaletarea, tăierea sau relocarea arborilor, este obligatorie, în cele mai multe situații, obținerea unui aviz emis de Direcția de Mediu din cadrul PMB.

Primăriile de sector au responsabilitatea identificării copacilor care prezintă risc și îi marchează pentru intervenție, însă lucrările pot fi efectuate doar după obținerea aprobării de la municipalitate.

Întregul demers este unul birocratic și de lungă durată, putând să se întindă chiar și pe parcursul unui an, timp în care arborii uscați rămân pe domeniul public, expunând populația la pericole. Au existat și situații în care autoritățile locale au intervenit fără aviz, provocând controverse și aplicarea de sancțiuni.

Procesul implică întocmirea unei documentații tehnice detaliate, justificări privind necesitatea intervenției și, în cazul zonelor protejate, aprobări suplimentare din partea Direcției de Cultură.

Blocajele generate în mandatul anterior și situația actuală

În anii anteriori, procedura de aprobare a intervențiilor asupra arborilor a fost afectată de schimbările din administrația locală, ceea ce a dus la întârzieri majore. Pentru a limita tăierile considerate nejustificate, decizia finală pentru emiterea avizelor a fost centralizată la nivelul conducerii PMB, fapt care a redus considerabil numărul aprobărilor.

Conform datelor furnizate de primăriile de sector, doar un procent redus dintre cererile depuse în perioada 2023–2024 a primit aviz favorabil.

Ulterior schimbării conducerii executive, atribuția de semnare a fost delegată administratorului public al Capitalei.

În ultimele luni s-a comunicat public că toate solicitările justificate privind defrișarea arborilor uscați au fost soluționate, însă autoritățile locale continuă să trimită mii de cereri anual. Până în septembrie 2025 au fost depuse peste 7.000 de astfel de solicitări, iar avizele au o valabilitate de doi ani, aspect ce prelungește procesul de gestionare a arborilor care prezintă risc.

Intervențiile de urgență – singura excepție

Intervențiile imediate asupra arborilor sunt permise de lege doar atunci când există un pericol iminent, cum ar fi fisurarea trunchiului sau ruperea unor ramuri care pot afecta siguranța publică. Chiar și în aceste cazuri, după efectuarea lucrării, autoritățile locale sunt obligate să informeze ulterior PMB.

Deși cadrul legal permite acțiuni rapide în situații de urgență, majoritatea intervențiilor continuă să fie întârziate de etapele birocratice, ceea ce prelungește expunerea populației la potențiale riscuri.

 

