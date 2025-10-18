Social

Planta care înlocuiește dezumidificatorul: elimină umezeala și ține igrasia departe

Comentează știrea
Planta care înlocuiește dezumidificatorul: elimină umezeala și ține igrasia departePlante în baie. Sursa foto: Pixabay
Din cuprinsul articolului

Pe timpul iernii, băile sunt adesea afectate de apariția mucegaiului, din cauza umidității crescute și a ventilației insuficiente. Experții de la „The Residence Collection” recomandă plasarea unei plante de interior pe pervazul ferestrei din baie.

Planta care înlocuiește dezumidificatorul: elimină umezeala și ține igrasia departe

Planta acționează ca un dezumidificator natural, ajutând la reglarea nivelului de umiditate din aer. Prin frunzele sale, planta absoarbe excesul de vapori de apă, contribuind astfel la prevenirea formării mucegaiului pe pereți și tavan.

În sezonul rece, mucegaiul devine o problemă frecventă în multe locuințe, iar soluțiile chimice, precum spray-urile speciale sau vopseaua antimucegai, pot părea singurele opțiuni viabile.

Totuși, specialiștii de la The Residence Collection atrag atenția asupra unei metode naturale, la îndemână și eficientă: folosirea unei plante de interior cu proprietăți benefice.

Kash Patel a descoperit cum au folosit Democrații agențiile de stat contra lui Trump
Kash Patel a descoperit cum au folosit Democrații agențiile de stat contra lui Trump
Incendiu la un centru Spa din București. A fost emis un mesaj RO-Alert
Incendiu la un centru Spa din București. A fost emis un mesaj RO-Alert

Crinul Păcii, aliatul natural împotriva mucegaiului din locuință

Crinul Păcii, cunoscut pentru eleganța sa și ușurința în îngrijire, este recomandat de experți ca o soluție practică pentru reducerea umidității din încăperi.

Această plantă ajută la absorbția excesului de apă din aer, contribuind astfel la prevenirea formării mucegaiului, mai ales în zonele cu umiditate crescută, precum bucătăriile și băile.

Crinul Păcii

Crinul Păcii. Sursa foto: Pixabay

Pe lângă rolul estetic, Crinul Păcii se dovedește a fi un aliat discret și eficient pentru menținerea unui climat sănătos în locuință, fără a apela la substanțe chimice.

„Crinii păcii sunt ca niște dezumidificatoare naturale care absorb umezeala prin frunzele lor”, spun experții de la The Residence Collection

Pe lângă acest rol, crinul păcii contribuie și la purificarea aerului, filtrând toxinele și împrospătând atmosfera. Iar dacă te întrebi unde ar trebui amplasată o astfel de plantă, experții recomandă pervazurile ferestrelor din baie sau bucătărie, unde lumina este blândă și difuză, condiții ideale pentru dezvoltarea sa armonioasă.

Alte plantele de apartament care îmbunătățesc calitatea aerului în locuințe

Printre cele mai eficiente se numără iedera englezească, feriga Boston și planta păianjen. Iedera englezească este ideală pentru zone luminoase, dar ferite de razele directe ale soarelui, și este recunoscută pentru capacitatea sa de a reține particulele dăunătoare din aer.

Ferigile Boston absorb excesul de umiditate, contribuind astfel la un mediu mai sănătos, iar planta păianjen, ușor de întreținut, purifică aerul și se adaptează bine la diferite condiții de lumină.

Alte plante benefice includ aloe vera, cunoscută pentru proprietățile sale antifungice, și planta șarpe, care absoarbe umezeala și eliberează oxigen pe timpul nopții, sprijinind astfel un somn de calitate și un aer mai curat, mai arată specialiștii de la residencecollection.co.uk.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

13:35 - Romgaz a dat în judecată Comisia Europeană. Se cere anularea Regulamentului NZIA
13:24 - Kash Patel a descoperit cum au folosit Democrații agențiile de stat contra lui Trump
13:15 - Nici Încoronarea n-a fost lipsită de scandal! Cum a intervenit religia în consacrarea Regelui Ferdinand și a Reginei ...
13:03 - Cum poți evita taxele pentru bagaje în aeroport. Trucul simplu pe care puțini îl cunosc
12:50 - Unde trăiesc cei mai mulțumiți oameni: 20 de orașe în care localnicii se declară încântați de viață
12:40 - Se deschide cel mai spectaculos roller-coaster din lume: viteză amețitoare și înălțime record

HAI România!

Cum ni se spurcă trenul vieții
Cum ni se spurcă trenul vieții
George Soros, înger sau demon? Jocurile de Putere din Spatele Cortinei
George Soros, înger sau demon? Jocurile de Putere din Spatele Cortinei
💔 Cum se vindecă o inimă frântă | 🎙 Punctul pe 🅘 - Ep. #20
💔 Cum se vindecă o inimă frântă | 🎙 Punctul pe 🅘 - Ep. #20

Proiecte speciale