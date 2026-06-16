Criza politică s-a accentuat după ce PNL a anunțat că nu va susține Guvernul propus de Adrian Veștea și i-a solicitat premierului desemnat să se retragă. Veștea a respins însă cererea și a transmis că își va continua demersul de constituire a unei majorități parlamentare. Situația s-a complicat și mai mult după anunțul UDMR privind neparticiparea la viitorul Executiv în formula actuală. Conform informațiilor vehiculate pe scena politică, varianta Grindeanu-premier ar fi luată din nou în calcul.

Reprezentanții Uniunii consideră că nu există suficiente garanții pentru asigurarea unei majorități stabile în Parlament, ceea ce reduce considerabil șansele cabinetului de a obține votul de învestitură.

În acest context, președintele UDMR, Kelemen Hunor, a cerut reluarea negocierilor între partidele care au făcut parte din fosta coaliție de guvernare, apreciind că este nevoie de o nouă rundă de discuții pentru identificarea unei soluții politice viabile.

Între timp, Adrian Veștea a început consultări cu parlamentari și formațiuni politice, inclusiv din opoziție, în încercarea de a construi o majoritate cât mai largă. Premierul desemnat a explicat că intenționează să poarte discuții și cu liderii UDMR pentru a identifica eventuale puncte de convergență.

Pe fondul blocajului politic, au apărut informații privind o posibilă întâlnire între președintele Nicușor Dan, Adrian Veștea și liderul PSD, Sorin Grindeanu. Potrivit informațiilor apărute pe scena politică, discuțiile nu ar urma să aibă loc la Palatul Cotroceni, ci într-o altă locație, posibil la Vila Lac, departe de accesul presei.

Tot marți, președintele Partidului Oamenilor Tineri, Anamaria Gavrilă, a transmis că formațiunea pe care o conduce este dispusă să susțină inițiative și măsuri considerate benefice pentru interesul național și pentru menținerea stabilității politice, inclusiv un Guvern pe care îl consideră „responsabil”.

Decizia UDMR de a rămâne în afara viitorului Executiv a fost explicată public de Kelemen Hunor, care a avertizat asupra riscurilor unei formule guvernamentale fără o susținere clară în Parlament.

„Având în vedere actualul raport de forțe din Parlament, în spatele unui guvern condus de Adrian Veștea s-ar contura doar o majoritate incertă, netransparentă și inacceptabilă din punct de vedere politic”, a afirmat acesta

Anterior, liderul UDMR a transmis și un mesaj privind necesitatea unei soluții politice solide pentru perioada următoare.

„România nu își mai poate permite noi improvizații”, a adăugat liderul politic.

Premierul desemnat, Adrian Veștea, a participat la o nouă rundă de consultări politice, fiind însoțit de Marian Neacșu, reprezentant al PSD, la întâlnirea cu grupul parlamentar Uniți pentru România (UPR), structură formată din foști membri ai POT și din care face parte, în prezent, și Victor Ponta.

În paralel, Veștea a continuat dialogul și cu celelalte formațiuni parlamentare de dimensiuni mai reduse, fiecare venind la masa negocierilor cu propriile revendicări și propuneri.

Întrebat de jurnaliști despre prezența lui Marian Neacșu la discuțiile cu UPR, Adrian Veștea a evitat să ofere explicații legate de acesta.