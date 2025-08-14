Social Vânzarea unui apartament cu credit ipotecar. Ce trebuie să știe proprietarul







Mulți proprietari consideră că o locuință cumpărată prin credit ipotecar nu poate fi vândută înainte de achitarea completă a împrumutului. În realitate, vânzarea este posibilă, dar presupune parcurgerea unor pași bine stabiliți și obținerea acordului băncii.

Ipoteca reprezintă o garanție reală pentru returnarea unui împrumut. În cazul neplății ratelor, creditorul poate declanșa procedura de executare silită și vânzarea locuinței. Potrivit Codului Civil, ipoteca se înregistrează în Cartea Funciară și poate fi de gradul întâi, cu prioritate, sau de gradul al doilea.

Primul pas în vânzarea unui apartament aflat sub ipotecă este obținerea acordului băncii. Instituția analizează situația creditului și, dacă aprobă tranzacția, emite un document oficial de înstrăinare. Ulterior, un evaluator autorizat stabilește valoarea de piață a imobilului, etapă esențială pentru fixarea unui preț realist.

După găsirea unui cumpărător, se semnează antecontractul, în care trebuie menționate clauze privind ipoteca și acordul băncii. Urmează una dintre variantele de stingere a datoriei: rambursare anticipată, transferul creditului către cumpărător sau contract de tip punte, care unește vechiul împrumut cu cel pentru noua locuință.

În final, tranzacția se încheie la notar, iar după plata datoriei ipoteca este radiată din Cartea Funciară. Vânzarea unei proprietăți poate fi realizată prin mai multe metode. Una dintre ele este rambursarea anticipată a creditului, folosind o parte din suma primită de la cumpărător.

O altă opțiune este transferul datoriei, când cumpărătorul preia creditul existent, cu aprobarea băncii și după o evaluare de eligibilitate. Pentru cei care doresc să se mute rapid, există contractul de tip punte, care permite combinarea a două credite ipotecare într-unul singur.

Legea nu impune o perioadă minimă de așteptare, ceea ce înseamnă că proprietatea poate fi vândută imediat după achiziție, cu acordul băncii. Totuși, dacă imobilul este deținut de mai puțin de trei ani, tranzacția este supusă unui impozit de 3% din valoarea vânzării, iar după acest interval impozitul scade la 1%, arată Storia.

Deși sunt adesea confundate, cele două tipuri de finanțare diferă prin modul de garantare. Creditul imobiliar poate fi asigurat cu orice proprietate, nu neapărat cea achiziționată, în timp ce creditul ipotecar are ca garanție obligatorie locuința cumpărată.

Există și situații în care vânzarea implică pași suplimentari. Dacă un apartament are mai mulți coproprietari, toți trebuie să își dea acordul și să semneze actele. În plus, orice ipotecă suplimentară trebuie achitată în ordinea înregistrată în Cartea Funciară.