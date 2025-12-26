Sezonul de schi 2025-2026. Cât costă abonamentele la Bansko și Borovets

Stațiunile de iarnă din Bulgaria rămân în topul celor mai accesibile din Europa, cu Borovets și Bansko clasate printre primele cinci destinații de schi ca prețuri, potrivit agenției Novinite.

Sezonul de schi la Bansko pentru 2025-2026 este programat între 1 decembrie 2025 și 12 aprilie 2026, iar deschiderea oficială a avut loc pe 13 decembrie. Autoritățile locale mențin prețurile constante, fără diferențe între abonamentele sezoniere și cele anuale.

Un abonament de sezon pentru adulți în Bansko costă 1.700 de leva, echivalentul a aproximativ 869 de euro, aceeași sumă fiind valabilă și pentru abonamentele anuale. Stațiunea rămâne astfel o opțiune accesibilă pentru pasionații de schi din Europa.

La Pamporovo, abonamentul standard pentru întreaga perioadă costă 1.906,93 leva, echivalentul a aproximativ 975 de euro, iar versiunea valabilă doar în timpul săptămânii este de 1.329,96 leva, sau circa 680 de euro. Pentru vizite scurte, stațiunea oferă abonamente mai accesibile, inclusiv pentru duminica dimineața la 43 de leva și pentru două zile la 102 leva.

Deși data oficială de deschidere a sezonului nu a fost anunțată, promoțiile au rămas valabile până la 15 decembrie. Abonamentele care includ schi nocturn sunt de 1.900 de leva pentru adulți și 1.300 de leva pentru copii și tineri până la 22 de ani, echivalentul a 972, respectiv 665 de euro.

La Borovets, abonamentul standard de sezon cu schi nocturn pentru adulți între 23 și 74 de ani costă 1.994,95 leva, echivalentul a circa 1.020 de euro. Pentru copii și tineri până la 22 de ani, prețul este de 1.365,17 leva, aproximativ 698 de euro, iar versiunea valabilă doar în timpul săptămânii se ridică la 1.050,28 leva, echivalentul a 537 de euro

În sezonul 2025-2026, stațiunea introduce un abonament anual cu schi nocturn inclus, la 2.303,97 leva sau aproximativ 1.178 de euro. Prima deschidere oficială a sezonului este programată pentru 27 decembrie, când pârtiile vor fi disponibile pentru schiori.