Zeci de hoteluri și pensiuni de pe Valea Prahovei, cu camere neocupate de Crăciun. Patronii, deschiși la negocieri 

Zeci de unități de cazare de pe Valea Prahovei au rămas, anul acesta, cu camerele neocupate de Crăciun, o situație greu de imaginat în urmă cu câțiva ani, când rezervările se făceau încă din octombrie, noiembrie sau chiar cu un an înainte. „Cu preţurile la curent pe care le plătim noi, aici, nu putem face faţă concurenţei din Bulgaria, Ungaria, sau alte ţări”, a spus patronul unui hotel, pentru News.ro.

Zeci de unități de cazare de pe Valea Prahovei și din Brașov au, în ziua de Crăciun, camere libere și încă așteaptă clienți. Situația ar fi fost greu de imaginat în urmă cu câțiva ani, când hotelierii și proprietarii de pensiuni din Sinaia, Bușteni, Azuga, Predeal sau Poiana Brașov raportau constant un grad de ocupare de peste 90%.

Nici prețurile mici, care în unele cazuri scad sub 300 de lei pe noapte pentru o cameră dublă la Sinaia, nu reușesc să atragă suficienți turiști de Crăciun. În timp ce marile hoteluri au făcut reduceri, proprietarii de vile și pensiuni s-au arătat, în unele cazuri, dispuși să negocieze tarifele de cazare, pe ultima sută de metri, pentru a nu rămâne cu camerele neocupate.

În Poiana Brașov, hotelul deținut de Simona Halep a organizat, pentru prima dată, sărbătorile de iarnă. Cum cererea a fost sub așteptări, hotelul a redus cu 10% prețurile, în ultimele zile dinaintea Crăciunului, pentru spațiile de cazare rămase libere, situație întâlnită și la alte hoteluri mari.

Pe un grup turistic online, un proprietar de pensiune afirmă că este dispus să negocieze tarifele, pentru a nu rămâne cu camerele neocupate.

„O cauza poate fi sărăcirea populaţiei... Prin urmare, hai sa depistăm cauza şi daca este cea pe care o presupun, să încercăm să o rezolvm. Preţul meu standard pentru cazare, încă de anul trecut, este 500 lei/apartament/noapte. Ca şi acum. Se pare că în zilele noastre el depăşeşte puterea de cumpărare a potenţialilor clienţi. Prin urmare, va rog să mă sunaţi (sau să îmi daţi mesaj privat) şi să îmi spuneţi cât vă permiteţi să plătiţi pentru 3 sau 4 nopţi. Şi voi încerca să fac reducerile necesare”, scria acesta.

Patronul unui hotel a declarat că „sărăcirea populaţiei” nu reprezintă singura cauză a situației actuale. Acesta a indicat ofertele agențiilor de turism pentru destinații externe drept un factor important care a afectat turismul din România.

„Cu preţurile la curent pe care le plătim noi, aici, nu putem face faţă concurenţei din Bulgaria, Ungaria, sau alte ţări”, a spus acesta, pentru News.ro.

Reducerea valorii tichetelor de vacanță, care i-a determinat pe unii bugetari să renunțe la acest beneficiu, ar putea reprezenta o altă cauză, potrivit operatorilor din turism.

Între timp, hotelierii își pregătesc ofertele pentru Revelion, însă turiștii par să aibă mai puține planuri decât în anii trecuți. Dacă altădată cazările pentru noaptea de Anul Nou erau greu de găsit, acum o simplă cerere online generează rapid zeci de oferte.

Hotelierii observă totuși că există turiști care preferă, după 3 ianuarie, destinații cu zăpadă, tradiții și facilități precum ciubărul. Tendința arată că oamenii vor să își petreacă vacanța, însă nu mai sunt dispuși să plătească sumele cerute în alți ani pentru câteva zile de relaxare.