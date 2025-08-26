Politica Va mai intra România în Programul Visa Waiver? Ce spune ministrul de Externe, Oana Țoiu







Ministrul Afacerilor Externe a afirmat marți că nu există divergențe de opinie privind subiectul programului Visa Waiver. Oana Țoiu a precizat că, în prezent, eforturile continuă pe două direcții: tehnică și politică, pentru a facilita reintegrarea României în acest program. Ministrul a anunțat că va comunica public orice progres important în această privință.

România a atins toate criteriile tehnice necesare pentru aderarea la programul Visa Waiver, a declarat Oana Țoiu, precizând că procesul include și o componentă politică importantă. Ministrul a mai subliniat că, pe lângă realizările tehnice, autoritățile române continuă dialogul bilateral cu Statele Unite, implicând instituții precum Ministerul Afacerilor Interne și Cancelaria premierului.

Un aspect esențial în acest demers este optimizarea schimbului de informații, în special în ceea ce privește verificarea cetățeniei române a persoanelor aflate pe teritoriul american care depășesc perioada legală de ședere. Această măsură reprezintă un pas important în consolidarea cooperării tehnice dintre cele două țări.

Această poziție a fost exprimată în contextul unei întrebări referitoare la declarațiile ambasadorului României în SUA, Andrei Muraru, privind subiectul programului Visa Waiver.

Oana Țoiu a subliniat importanța evaluării politice în procesul analizat, menționând că aceasta cuprinde mai mulți factori relevanți. Ea a explicat că, în contextul respectiv, s-a produs o schimbare semnificativă a abordării administrației președintelui Trump privind securitatea la granițe și migrația. Această schimbare a survenit în proximitatea deciziei Statelor Unite de a suspenda temporar procesul de aderare a României la programul Visa Waiver.

Țoiu a mai adăugat că oficialii americani au exprimat, în acea perioadă, critici publice legate de anumite decizii interne ale României, inclusiv prin declarații făcute în cadrul unor conferințe internaționale. Printre acestea, a menționat intervenția lui J. D. Vance, din iunie, care a cerut clarificări referitoare la anularea alegerilor din țară.

România continuă demersurile pentru a reveni în Programul Visa Waiver, însă nu există certitudini privind un termen apropiat pentru acest obiectiv, a afirmat ambasadorul României în Statele Unite, Andrei Muraru.

Declarația a fost făcută marți, într-un context în care autoritățile române colaborează activ cu Departamentul pentru Securitate Internă al SUA și alte structuri de aplicare a legii americane. Potrivit diplomatului, au fost înregistrate progrese semnificative în acest proces, însă atingerea rezultatului dorit nu este garantată pe termen scurt.

„Lucrăm acum cu Departamentul de Securitate Internă şi cu alte agenţii de aplicare a legii din Statele Unite pentru a facilita această tentativă a României de a reintra în Programul Visa Waiver şi credem că s-au parcurs paşi importanţi faţă de luna mai când a venit această decizie (...)”, a explicat Andrei Muraru, prezent la Reuniunea Anuală a Diplomaţiei Române.