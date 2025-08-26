Politica România promite sprijin deplin pentru Chișinău în drumul spre Uniunea Europeană







Republica Moldova. Integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană trebuie să rămână una dintre prioritățile esențiale ale României. Declarația a fost făcută de președintele României, Nicușor Dan, în deschiderea Reuniunii Anuale a Diplomației Române, organizată la București.

„Republica Moldova trebuie să rămână o prioritate. Vom continua să susținem atât eforturile de integrare în Uniune, cât și toate chestiunile concrete de care Republica Moldova are nevoie – transport, energie, cooperare economică. Și sunt optimist că cetățenii Republicii Moldova vor continua direcția europeană în alegerile care vor fi la sfârșitul lunii septembrie”, a declarat șeful statului român.

Totodată, Nicușor Dan a subliniat că România va continua să ofere sprijin constant și Ucrainei, în contextul războiului declanșat de Federația Rusă și al provocărilor regionale de securitate.

În discursul său, președintele României a punctat și liniile principale de acțiune pentru diplomația românească. Securitatea, consolidarea dimensiunii economice și sprijinirea românilor din afara granițelor. Aceste direcții sunt considerate de șeful statului fundamentale pentru stabilitatea și dezvoltarea României într-un context internațional complex.

La lucrările reuniunii participă șefii misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale României din străinătate, membri ai conducerii Ministerului Afacerilor Externe, precum și înalți oficiali români și europeni. În calitate de invitat special, la eveniment este prezent și vicepremierul și ministrul Afacerilor Externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi.

Acesta urmează să intervină, alături de ministra Afacerilor Externe a României, Oana Țoiu, în cadrul sesiunii cu tema „O Europă extinsă, mai sigură și prosperă”, axată pe viitorul proiectului european și pe consolidarea relațiilor dintre Uniunea Europeană și statele candidate.

Pe agenda vizitei la București a șefului diplomației de la Chișinău este inclusă și o întrevedere oficială cu președintele României, Nicușor Dan. Discuțiile vor viza, potrivit surselor diplomatice, aprofundarea cooperării bilaterale. De asemenea, avansarea proiectelor comune în domeniile energiei, transporturilor și infrastructurii transfrontaliere, dar și perspectivele Republicii Moldova în parcursul european.