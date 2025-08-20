Sport US Open, proba de dublu mixt. Eliminări-surpriză în primul tur: Alcaraz și Djokovici







Turneul de dublu mixt de la US Open a debutat cu rezultate neașteptate, marcate de eliminarea unor jucători de top încă din primul tur. Perechile formate din Carlos Alcaraz și Emma Răducanu, respectiv Novak Djokovici și Olga Danilovici, nu au reușit să depășească runda inaugurală, părăsind competiția prematur.

Pe de altă parte, competiția avansează pentru alte nume importante din circuitul profesionist. Iga Swiatek și Casper Ruud s-au calificat în semifinale, la fel și duetul italian format din Sara Errani și Andrea Vavassori, care continuă parcursul solid în turneu.

Deschiderea turneului de dublu mixt de la US Open a adus în prim-plan o pereche inedită și așteptată cu interes de fani: Carlos Alcaraz, reprezentant al Spaniei, și britanica Emma Raducanu, campioană surpriză la ediția din 2021.

Cei doi au fost eliminați însă din primul tur, fiind învinși categoric, cu scorul de 2-4, 2-4, de favoriții principali ai competiției, americanca Jessica Pegula și britanicul Jack Draper.

În prima rundă a competiției, de asemenea, s-au întâlnit și echipele formate din Novak Djokovici și Olga Danilovici, respectiv Daniil Medvedev și Mirra Andreeva. Perechea rusă s-a impus cu scorul de 4-2, 5-3.

De asemenea, Taylor Townsend și Ben Shelton au obținut victoria în fața cuplului Holger Rune/Amanda Anisimova, după un meci strâns încheiat cu 4-2, 5-4 (2). Într-o altă confruntare, Danielle Collins și Christian Harrison au trecut de Belinda Bencic și Alexander Zverev, înregistrând un scor clar: 4-0, 5-3.

Formatul atipic al competiției – cu seturi scurte, fără avantaj la egalitate și super tie-break în locul setului decisiv – a adus în prim-plan două partide din sferturile de finală, desfășurate înaintea meciurilor din primul tur.

Perechea formată din Sara Errani și Andrea Vavassori, deținătoarea trofeului, a reușit să treacă de cuplul Karolina Muchova – Andrey Rublev, cu scorul de 4-1, 5-4 (4). La rândul lor, Iga Swiatek și Casper Ruud au obținut o victorie clară, impunându-se cu 4-1, 4-2 în fața echipei Caty McNally – Lorenzo Musetti, informează usopen.org.