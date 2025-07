Venus Williams, eliminată în optimi la Washington

Ea a învins-o cu scorul de 6-3, 6-4, devenind astfel a doua jucătoare cea mai vârstnică care a câștigat un meci în circuitul WTA. Prima a fost Martina Navratilova, în 2004, la vârsta de 47 de ani. „Am jucat multe meciuri aici, ceea ce a fost cu siguranță un avantaj. Suporterii din Washington sunt pur și simplu incredibili. Nu aș fi putut fi mai mulțumită de prima mea săptămână după revenire,” a declarat Williams.

La Washington, americanca a disputat patru partide în decurs de patru zile, două la simplu și două la dublu.

„Astăzi simt că mi-a lipsit energia, din păcate,” a spus Williams după înfrângerea în fața lui Frech. „Am încercat să-mi găsesc puterea, însă nu am reușit.”

Deținătoare a șapte trofee de Grand Slam și a patru medalii olimpice, Venus a declarat că se bucură de această revenire și că nu are de gând să se retragă. „M-am simțit foarte bine, am jucat multe meciuri și sunt mulțumită. Știu că pot evolua mai bine și o voi face.” Ea va participa la turneul WTA 1000 de la Cincinnati, iar apoi este așteptată în proba mixtă de dublu la US Open, alături de Reilly Opelka.

„Am învățat foarte multe aici. Știu exact la ce trebuie să lucrez și unde pot să mă perfecționez,” a afirmat ea.

„Partea bună este că am mereu controlul asupra punctului. Cel mai important este să reușesc să pun mingea în teren,” a adăugat jucătoarea, potrivit SkySports.