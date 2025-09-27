Ursula von der Leyen are noi probleme. Cât de credibilă e scuza cu ștergerea automată a mesajelor

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, are opțiunea de ștergere automată a mesajelor activată de pe telefonul său, conform declarațiilor oficiale ale executivului UE, în parte pentru a economisi spațiu de stocare.

Incidentul a atras atenția experților în tehnologie, care se întreabă dacă motivul invocat este plauzibil sau doar un paravan pentru probleme de transparență.

Această decizie vine în contextul unui mesaj controversat primit de la președintele francez Emmanuel Macron, în care acesta o îndemna să blocheze acordul comercial UE-Mercosur.

Potrivit purtătorilor de cuvânt ai Comisiei Europene, mesajele sunt auto-șterse pentru a preveni supraîncărcarea telefonului și pentru a reduce riscurile de securitate.

Olof Gill a declarat:

„Mesajele sunt șterse automat după un timp, doar pentru motive de spațiu.” În glumă, el a adăugat: „Altfel, telefonul ar lua foc.”

Criticii consideră însă că explicația este greu de acceptat. Hackerul etic belgian Inti De Ceukelaire a afirmat:

„Un mesaj text nu ocupă aproape deloc spațiu pe un telefon modern. Ai nevoie de sute de mii de mesaje pentru a face o diferență.”

Francisco Jeronimo, vicepreședinte pentru date și analiză la IDC Europe, a întrebat:

„De ce nu schimbă telefonul cu unul cu mai mult spațiu de stocare?”

Comisia Europeană a recomandat în 2020 utilizarea aplicației Signal, care oferă criptare end-to-end, pentru a spori securitatea comunicațiilor angajaților.

În 2022, instituția a publicat ghidul „Checklist pentru a face Signal mai sigur”, recomandând funcția de mesaje care dispar automat.

Balazs Ujvari, alt purtător de cuvânt, a explicat:

„Pe de o parte, reduce riscul scurgerilor și al breșelor de securitate, ceea ce este, desigur, un factor important... Și, de asemenea, este o chestiune de spațiu pe telefon, deci utilizarea eficientă a unui dispozitiv mobil.”

Experții confirmă că, din punct de vedere al securității, ștergerea automată a mesajelor poate fi utilă.

Jeronimo a subliniat:

„Dacă cineva ca von der Leyen își pierde telefonul sau dacă telefonul este spart ... există un risc foarte mare ca comunicațiile sale să fie compromise.”

Incidentul mesajului primit de la Emmanuel Macron reamintește criticilor problemele legate de păstrarea unui registru public al comunicațiilor liderului UE.

Acesta se adaugă scandalului „Pfizergate”, în care mesajele dintre Ursula von der Leyen și CEO-ul Pfizer, Albert Bourla, referitoare la contractele pentru vaccinul Covid, nu au fost arhivate.

Ombudsmanul European continuă investigația în cazul „Pfizergate” și a anunțat că a deschis o anchetă și pentru mesajul de la Macron, subliniind că ștergerea automată a mesajelor poate afecta transparența publică și responsabilitatea oficialilor.

Lukasz Olejnik a comentat:

„Adevărul este că [ștergerea automată a mesajelor] este grozavă pentru securitate, dar nu atât de grozavă pentru transparența publică sau responsabilitate.”

Specialiștii în tehnologie argumentează că mesajele text simple nu consumă aproape deloc spațiu pe telefoanele moderne.

Problema reală apare mai degrabă în cazul fișierelor multimedia – videoclipuri, înregistrări audio sau imagini – care pot ocupa gigabytes de stocare.

De Ceukelaire a subliniat că explicația Comisiei pentru ștergerea mesajelor „este un non-argument”.

Jeronimo a adăugat:

„Dacă scopul ar fi fost doar spațiul de stocare, ar fi fost mult mai simplu să folosească un telefon cu mai multă memorie.”

Aplicatia Signal, folosită de Comisia Europeană, permite trimiterea de mesaje criptate și setarea lor să dispară automat după un anumit interval.

Acest lucru protejează informațiile sensibile, însă ridică întrebări privind arhivarea și transparența.

În Europa, există mai multe alternative criptate precum Telegram, Element sau Threema, dar Signal rămâne standardul recomandat pentru comunicarea oficială datorită securității sale superioare.

Acest incident aduce în discuție imaginea Comisiei Europene în fața publicului și transparența liderilor săi.

În timp ce securitatea este un argument valid pentru ștergerea automată a mesajelor, dezvăluirea că anumite mesaje importante nu sunt arhivate poate genera neîncredere și critici din partea mass-mediei și a cetățenilor.

Cazul von der Leyen servește ca exemplu pentru liderii europeni și globali că balanța între securitate și transparență trebuie atent gestionată.

Ștergerea automată a mesajelor poate fi justificată din motive de securitate, dar instituțiile publice trebuie să păstreze dovezi relevante pentru a respecta standardele de responsabilitate și a evita controverse viitoare.

Ștergerea automată a mesajelor de către Ursula von der Leyen ridică întrebări fundamentale despre securitate, transparență și responsabilitatea publică.

În timp ce tehnologia modernă face acest lucru posibil, criticii consideră că motivația oficială pentru economisirea spațiului este dificil de crezut.

Incidentul Macron și precedentele „Pfizergate” subliniază necesitatea unui echilibru clar între protecția datelor și dreptul publicului de a avea acces la informații relevante despre liderii săi.