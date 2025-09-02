EVZ Special Ursula la București. Ce a discutat cu Nicușor Dan. Contrapunct la 12:00







Ursula la București. Ce a discutat cu Nicușor Dan. Contrapunct la 12:00.

Marți, 2 septembrie 2025, la ora 12:00, podcastul „Hai România” propune o ediție specială, intitulată „Ursula la București”.

Menită să clarifice ultimele mutări de pe scena politică internațională și consecințele lor pentru România. Moderatorul emisiunii, jurnalistul EVZ Dan Andronic, îl are invitat pe analistul de politică externă Ștefan Popescu, pentru o conversație densă, cu întrebări directe și răspunsuri argumentate.

Discutăm despre semnificația vizitelor la nivel înalt în capitala României, despre mesajele ascunse în agenda europeană a toamnei și despre felul în care se redesenează raportul de forțe la Bruxelles.

Vom urmări firul roșu al dosarelor critice: securitatea la Marea Neagră, războiul din vecinătate și sprijinul occidental, energia și tranziția industrială, bugetul european și noul pachet de reguli fiscale, migrația și presiunile asupra frontierelor, dar și dosarul Republicii Moldova — între oportunitatea extinderii UE și condiționalitățile care vin la pachet.