Autoritățile din municipiul Brașov au anunțat că au fost nevoite să împuște un urs care intra frecvent în oraș și punea în pericol siguranța localnicilor.

Este vorba despre o ursoaică bătrână, în vârstă de 11 ani, care nu a reacționat la semnalele acustice folosite pentru alungarea animalelor sălbatice.

Incidentul a avut loc pe strada Jepilor, zonă în care autoritățile primiseră multiple sesizări privind prezența urșilor.

Potrivit unui comunicat al Primăriei Brașov, echipa special constituită a constatat prezența a două ursoaice: una cu trei pui și alta fără pui.

În timp ce ursoaica cu pui a reacționat la semnalizările acustice și s-a retras spre pădure, cealaltă femelă nu a răspuns la metodele de alungare și a continuat să rămână în zonă.

„Dacă ursoaica cu pui a reacționat la semnalizările acustice și s-a retras spre pădure, cealaltă femelă, în vârstă de 11 ani, nu a reacționat și a continuat să rămână în zonă, astfel încât echipa a fost nevoită să ia decizia extragerii acesteia”, se arată în comunicatul Primăriei Brașov.

În ultimele săptămâni, autoritățile brașovene au intervenit de mai multe ori pentru a extrage exemplare de urs care coborau frecvent în localitate în căutare de hrană.

Situația urșilor din zona Brașovului a devenit o problemă tot mai presantă, pe fondul creșterii populației de urși și a atragerii acestora spre orașe din cauza resturilor menajere și a hranei ușor accesibile.

Cazul de duminică readuce în atenție dezbaterile legate de managementul populației extrem de mari de urși din România, care au ucis sau rănit foarte multe persoane.

Pe de o parte, autoritățile locale sunt obligate să asigure siguranța cetățenilor, iar pe de altă parte, ecologiștii radicali și ONG-urile critică soluția eliminării prin împușcare, cerând așa-zise „metode alternative” de prevenire a conflictelor dintre om și urs.

Primăria Brașov continuă monitorizarea zonelor cu risc și implementarea măsurilor de prevenire, însă incidentele repetate arată că problema este una complexă și de durată.