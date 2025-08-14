Sport Returul decisiv. Universiatea Craiova, la un pas de play-off-ul Conference League







Universitatea Craiova este foarte aproape de un meci cu Istanbul Başakşehir în play-off-ul Conference League, dacă va reuși să își confirme joi calificarea în fața echipei Spartak Trnava. Echipa din Bănie, pregătită de Mirel Rădoi, are un avantaj consistent după victoria cu 3-0 din tur și visează la o nouă performanță europeană.

Universitatea Craiova a obținut o victorie categorică în prima manșă a turului al treilea preliminar din Conference League, învingând pe Spartak Trnava cu 3-0 pe stadionul „Ion Oblemenco”. Golurile au fost marcate în repriza a doua: Baiaram în minutul 51, Laidouni Assad în minutul 54 și Carlos Mora în minutul 81.

Meciul retur, programat pentru joi, 14 august, la ora 21:30, în Slovacia, va fi transmis în direct de Prima Sport și Digi Sport. Universitatea Craiova pornește cu prima șansă la calificare și are sprijinul moral al suporterilor, care așteaptă cu nerăbdare o nouă dublă de foc în cupele europene.

În tururile precedente, Universitatea Craiova a trecut de FK Sarajevo, confirmând forma bună din această vară. Obiectivul declarat al echipei este accederea în faza grupelor, ceea ce ar însemna o performanță notabilă pentru clubul din Bănie.

Istanbul Başakşehir a obținut calificarea în play-off după o dublă victorie în fața norvegienilor de la Viking Stavanger. În meciul retur, disputat miercuri pe stadionul „Başakşehir Fatih Terim”, scorul a fost 1-1. Oaspeții au deschis scorul prin autogolul lui Onur Bulut (minutul 34), dar gazdele au egalat rapid, prin Davie Selke (minutul 40). Cum turcii câștigaseră în deplasare cu 3-1, calificarea a fost decisă fără emoții.

Dacă Universitatea Craiova își va păstra avantajul și va trece de Spartak Trnava, primul meci cu Istanbul Başakşehir se va juca pe 21 august în Turcia, iar returul va avea loc pe 28 august, în Bănie.Adversarul este unul cu experiență europeană, având în palmares participări în Europa League și Champions League.