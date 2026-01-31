Unirea Slobozia - Hermannstadt, 2-3. Gură de oxigen luată de echipa lui Dorinel Munteanu

Hermannstadt s-a impus, azi, în deplasare, scor 3-2, pe terenul celor de la Unirea Slobozia, într-o confruntare din etapa a 24-a a campionatului intern. Golurile au fost reușite de Rnato Espinosa (12 și 55) pentru gazde, respectiv Christ Afalna (29 și 36) și Aurelian Chiţu (33) pentru oaspeți.

O victorie foarte importantă pentru formația pregătită de Dorinel Munteanu, care au încheiat o serie de 13 partide fără succes. Pentru gazde a fost al 3-lea eșec la rând pe teren propriu. Ialomițenii sunt pe locul al 13-la al clasamentului cu un total de 21 de puncte. Sibienii sunt pe ultimii, locul al 15-lea cu 17 puncte.

Au marcat: Renato Espinosa (12, 55), respectiv Christ Afalna (29, 36), Aurelian Chiţu (33). Arbitru: Marcel Bîrsan; arbitri asistenţi: Ionuţ Traian Neacşu, Cosmin Vatamanu (toţi din Bucureşti); al patrulea oficial: Viorel Nicuşor Flueran (Craiova) Arbitru video: Sorin Costreie (Voluntari); arbitru asistent video: Andrei Antonie (Bucureşti) Observatori: Corneliu Fecioru (Bucureşti) - CCA, Mircea Călin (Bucureşti) - LPF.

Dorinel Munteanu, tehnicianul sibienilor, este de părere că echipa sa a trecut peste perioada neagră în care nu a reușit să câștige.

„Am avut un start ezitant, dar trebuie să felicit echipa pentru tot ce a făcut astăzi. Eu cred că am depășit acea stare de blocaj, pentru că am avut tot timpul încredere în echipă. Nu sunt mulțumit total de joc, pentru că am primit gol repede. Per total, am câștigat jocul, care a fost unul important. Sper că am trecut de blocajul ăla. Am spus că vreau să facem o echipă, nu 11, 12 jucători, să avem o echipă. Vreau să pot apela la toți jucătorii. Ăsta e scopul meu.

M-am bucurat pentru Afalna, pentru că nu este ușor să marchezi contra fostei echipe. El are acum alt obiectiv la echipa noastră”, a spus Dorinel Munteanu, antrenorul oaspeților, conform Digi Sport.