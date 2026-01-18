O hartă fără precedent dezvăluie lumea ascunsă de ochii noștri. Ce au descoperit oamenii de știință

Cea mai detaliată hartă realizată vreodată a terenului de sub calota Antarcticii scoate la iveală munți, canioane și peste 30.000 de formațiuni necunoscute. Descoperirea este esențială pentru prognozele privind creșterea nivelului mării.

Oamenii de știință au realizat cea mai detaliată hartă de până acum a terenului aflat sub vasta calotă de gheață care acoperă Antarctica. Rezultatul este un peisaj surprinzător de complex, format din munți, canioane, văi adânci și câmpii întinse, dar și din mii de formațiuni mai mici care nu fuseseră identificate anterior. Studiul a fost prezentat de agenția Reuters și publicat în revista Science.

Noua cartografiere oferă, pentru prima dată, o imagine coerentă a reliefului subglaciar al întregului continent, inclusiv al unor zone care până acum reprezentau adevărate „pete albe” pe hărțile științifice.

Pentru realizarea hărții, cercetătorii au folosit cele mai noi tehnologii de observație satelitară de înaltă rezoluție, combinate cu o metodă inovatoare numită analiza perturbării fluxului de gheață. Această tehnică permite estimarea formei reliefului și a condițiilor de la baza gheții pornind de la modul în care calota glaciară se deplasează la suprafață.

Metoda a permis cartografierea continuă a continentului antarctic, inclusiv în regiunile unde măsurătorile directe lipsesc. Astfel, au fost eliminate golurile de zeci sau chiar sute de kilometri care existau în datele anterioare.

Una dintre descoperirile majore ale studiului este identificarea a peste 30.000 de formațiuni deluroase necartografiate anterior. Aceste protuberanțe au înălțimi de cel puțin 50 de metri și joacă un rol important în dinamica gheții.

Cercetătorii subliniază că relieful subglaciar influențează frecarea dintre gheață și substrat, ceea ce poate accelera sau încetini deplasarea gheții către ocean. Acest detaliu este esențial pentru modelele care estimează ritmul topirii calotei antarctice.

Potrivit glaciologului Robert Bingham de la University of Edinburgh, coordonatorul studiului, forma reliefului de sub Antarctica este un factor cheie în prognozele climatice.

„Este crucial să avem cea mai clară hartă a reliefului de sub Antarctica, întrucât forma acestuia joacă un rol major în frecarea care acționează asupra gheții. Acest lucru trebuie inclus în modelele numerice care estimează cât de rapid gheața va ajunge în ocean, se va topi și va contribui la creșterea nivelului mării”, a explicat Bingham.

Unele studii anterioare au arătat că lanțurile muntoase și formațiunile crestate pot acționa ca bariere naturale, încetinind retragerea gheții. Noua hartă permite identificarea exactă a acestor zone.

Antarctica este cu aproximativ 40% mai mare decât Europa, cu 50% mai mare decât Statele Unite și are o suprafață comparabilă cu jumătate din Africa. La fel ca aceste continente, Antarctica ascunde un relief extrem de divers.

„În fiecare caz, continentele prezintă peisaje foarte diferite, de la lanțuri muntoase înalte la câmpii plane. Peisajul ascuns al Antarcticii conține aceleași extreme vaste. Nu este deloc plictisitor”, a spus Robert Bingham.

Calota glaciară antarctică este cea mai mare masă de gheață de pe planetă și conține aproximativ 70% din apa dulce a Terrei. Grosimea medie a gheții este estimată la 2,1 kilometri, iar în unele zone atinge aproape 4,8 kilometri.

Înainte de a fi acoperită de gheață, Antarctica avea un relief sculptat de râuri și procese tectonice. Continentul a fost odinioară legat de America de Sud, separarea având loc în urma mișcării plăcilor tectonice, cu peste 34 de milioane de ani în urmă.

Un detaliu remarcabil subliniat de cercetători este faptul că, până recent, suprafața planetei Marte era mai bine cartografiată decât terenul de sub gheața Antarcticii. În mod tradițional, cartografierea subglaciară se realiza cu ajutorul radarelor montate pe avioane sau remorcate de snowmobile.

Glaciologul Helen Ockenden, de la Institut des géosciences de l’environnement, a explicat că aceste metode lăsau goluri mari în date, uneori de până la 150 de kilometri.

Noua hartă este considerată extrem de importantă pentru îmbunătățirea modelelor care estimează creșterea viitoare a nivelului mării. Cercetătorii speră ca datele obținute să fie integrate în prognozele elaborate de IPCC, organismul ONU care furnizează guvernelor date esențiale pentru politicile climatice.

„Putem identifica acum zonele unde Antarctica are nevoie de cercetări de teren mai detaliate și zonele unde acestea nu sunt prioritare”, a adăugat Bingham.

Harta subglaciară a Antarcticii nu este doar o realizare tehnologică, ci și un instrument fundamental pentru înțelegerea viitorului climatic al planetei. Prin clarificarea modului în care relieful influențează comportamentul gheții, oamenii de știință pot construi modele mai precise despre topire, retragerea calotei și impactul asupra nivelului global al mărilor.