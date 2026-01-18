Social

O hartă fără precedent dezvăluie lumea ascunsă de ochii noștri. Ce au descoperit oamenii de știință

Comentează știrea
O hartă fără precedent dezvăluie lumea ascunsă de ochii noștri. Ce au descoperit oamenii de științăGlobul pământesc. Sursa foto: Pixabay
Din cuprinsul articolului

Cea mai detaliată hartă realizată vreodată a terenului de sub calota Antarcticii scoate la iveală munți, canioane și peste 30.000 de formațiuni necunoscute. Descoperirea este esențială pentru prognozele privind creșterea nivelului mării.

O nouă hartă schimbă radical înțelegerea Antarcticii

Oamenii de știință au realizat cea mai detaliată hartă de până acum a terenului aflat sub vasta calotă de gheață care acoperă Antarctica. Rezultatul este un peisaj surprinzător de complex, format din munți, canioane, văi adânci și câmpii întinse, dar și din mii de formațiuni mai mici care nu fuseseră identificate anterior. Studiul a fost prezentat de agenția Reuters și publicat în revista Science.

Noua cartografiere oferă, pentru prima dată, o imagine coerentă a reliefului subglaciar al întregului continent, inclusiv al unor zone care până acum reprezentau adevărate „pete albe” pe hărțile științifice.

Tehnologii avansate pentru a vedea prin kilometri de gheață

Pentru realizarea hărții, cercetătorii au folosit cele mai noi tehnologii de observație satelitară de înaltă rezoluție, combinate cu o metodă inovatoare numită analiza perturbării fluxului de gheață. Această tehnică permite estimarea formei reliefului și a condițiilor de la baza gheții pornind de la modul în care calota glaciară se deplasează la suprafață.

Impozite mai mici în plină scumpire. Reducere uriașă pentru o categorie de români
Impozite mai mici în plină scumpire. Reducere uriașă pentru o categorie de români
Accident feroviar în Spania. Două trenuri s-au ciocnit, sunt mai mulți morți și răniți. Video
Accident feroviar în Spania. Două trenuri s-au ciocnit, sunt mai mulți morți și răniți. Video

Metoda a permis cartografierea continuă a continentului antarctic, inclusiv în regiunile unde măsurătorile directe lipsesc. Astfel, au fost eliminate golurile de zeci sau chiar sute de kilometri care existau în datele anterioare.

Peste 30.000 de formațiuni necunoscute până acum

Una dintre descoperirile majore ale studiului este identificarea a peste 30.000 de formațiuni deluroase necartografiate anterior. Aceste protuberanțe au înălțimi de cel puțin 50 de metri și joacă un rol important în dinamica gheții.

Cercetătorii subliniază că relieful subglaciar influențează frecarea dintre gheață și substrat, ceea ce poate accelera sau încetini deplasarea gheții către ocean. Acest detaliu este esențial pentru modelele care estimează ritmul topirii calotei antarctice.

De ce contează relieful ascuns pentru nivelul mărilor

Potrivit glaciologului Robert Bingham de la University of Edinburgh, coordonatorul studiului, forma reliefului de sub Antarctica este un factor cheie în prognozele climatice.

„Este crucial să avem cea mai clară hartă a reliefului de sub Antarctica, întrucât forma acestuia joacă un rol major în frecarea care acționează asupra gheții. Acest lucru trebuie inclus în modelele numerice care estimează cât de rapid gheața va ajunge în ocean, se va topi și va contribui la creșterea nivelului mării”, a explicat Bingham.

Unele studii anterioare au arătat că lanțurile muntoase și formațiunile crestate pot acționa ca bariere naturale, încetinind retragerea gheții. Noua hartă permite identificarea exactă a acestor zone.

Antarctica

Sursa foto: Facebook/ Antarctica

Un continent mai mare decât Europa, cu un peisaj la fel de variat

Antarctica este cu aproximativ 40% mai mare decât Europa, cu 50% mai mare decât Statele Unite și are o suprafață comparabilă cu jumătate din Africa. La fel ca aceste continente, Antarctica ascunde un relief extrem de divers.

„În fiecare caz, continentele prezintă peisaje foarte diferite, de la lanțuri muntoase înalte la câmpii plane. Peisajul ascuns al Antarcticii conține aceleași extreme vaste. Nu este deloc plictisitor”, a spus Robert Bingham.

Calota glaciară, o rezervă uriașă de apă dulce

Calota glaciară antarctică este cea mai mare masă de gheață de pe planetă și conține aproximativ 70% din apa dulce a Terrei. Grosimea medie a gheții este estimată la 2,1 kilometri, iar în unele zone atinge aproape 4,8 kilometri.

Înainte de a fi acoperită de gheață, Antarctica avea un relief sculptat de râuri și procese tectonice. Continentul a fost odinioară legat de America de Sud, separarea având loc în urma mișcării plăcilor tectonice, cu peste 34 de milioane de ani în urmă.

Marte, mai bine cartografiat decât Antarctica subglaciară

Un detaliu remarcabil subliniat de cercetători este faptul că, până recent, suprafața planetei Marte era mai bine cartografiată decât terenul de sub gheața Antarcticii. În mod tradițional, cartografierea subglaciară se realiza cu ajutorul radarelor montate pe avioane sau remorcate de snowmobile.

Glaciologul Helen Ockenden, de la Institut des géosciences de l’environnement, a explicat că aceste metode lăsau goluri mari în date, uneori de până la 150 de kilometri.

Un instrument-cheie pentru prognozele climatice globale

Noua hartă este considerată extrem de importantă pentru îmbunătățirea modelelor care estimează creșterea viitoare a nivelului mării. Cercetătorii speră ca datele obținute să fie integrate în prognozele elaborate de IPCC, organismul ONU care furnizează guvernelor date esențiale pentru politicile climatice.

„Putem identifica acum zonele unde Antarctica are nevoie de cercetări de teren mai detaliate și zonele unde acestea nu sunt prioritare”, a adăugat Bingham.

O descoperire care are implicații pe termen lung

Harta subglaciară a Antarcticii nu este doar o realizare tehnologică, ci și un instrument fundamental pentru înțelegerea viitorului climatic al planetei. Prin clarificarea modului în care relieful influențează comportamentul gheții, oamenii de știință pot construi modele mai precise despre topire, retragerea calotei și impactul asupra nivelului global al mărilor.

3
1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

23:58 - O hartă fără precedent dezvăluie lumea ascunsă de ochii noștri. Ce au descoperit oamenii de știință
23:47 - Ce se petrecea într-o zi de 18 ianuarie, în zorii modernității românești
23:39 - Top cărți pentru a-ți cultiva stima de sine și curajul
23:31 - Trei personaje celebre fiecare în felul său: un gangster, un escroc și un medic renumit
23:19 - Jador s-a apucat de imobiliare. Garsoniere cu titlul de apartament
23:11 - Moșmonul, pomul rustic care poate aduce venituri bune micilor producători

HAI România!

Strategia sferelor de influență: de la Groenlanda la Ucraina
Strategia sferelor de influență: de la Groenlanda la Ucraina
Soarta pensiilor speciale și bătălia pentru controlul Serviciilor
Soarta pensiilor speciale și bătălia pentru controlul Serviciilor
Nicușor și Dominic, doi frați neomarxiști față cu ratarea
Nicușor și Dominic, doi frați neomarxiști față cu ratarea

Proiecte speciale