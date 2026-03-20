Unde va ninge în România la final de martie. Prognoza până pe 20 aprilie

AccuWeather anunță o posibilă răcire a vremii în România la final de martie 2026, cu ninsori în mai multe zile și temperaturi negative în zonele montane. La rândul ei, Elena Mateescu, directorul general ANM, prognozează “lapoviță și ninsoare” în anumite regiuni.

Meteorologii AccuWeather anunță o schimbare importantă a vremii în România în următoarea perioadă. Potrivit prognozelor, un episod de aer rece asociat unui posibil vortex polar ar putea aduce precipitații sub formă de ninsoare în mai multe regiuni ale țării.

Fenomenul ar urma să fie resimțit mai ales în zonele montane, unde este prognozată și depunerea unui nou strat de zăpadă.

Conform estimărilor prezentate, schimbarea de regim termic ar urma să se producă începând de vineri, 20 martie 2026. În special la munte, sunt anunțate mai multe episoade de ninsoare, în condițiile în care temperaturile rămân apropiate de pragul de îngheț.

Pentru stațiunea Predeal, prognoza indică un interval extins cu precipitații sub formă de ninsoare până la începutul lunii aprilie 2026. Sunt estimate opt zile cu ninsoare, iar valorile maxime se vor situa, în general, între 1 și 5 grade Celsius.

Potrivit datelor meteorologice, în intervalul 20 - 28 martie 2026 va ninge. În această perioadă, temperaturile maxime sunt prognozate între 1 și 5 grade Celsius, în timp ce minimele pot coborî până la -6 grade Celsius.

Elena Mateescu, directorul ANM a declarat, de asemenea, o răcire accentuată a vremii, în special în zona montană. „Ploi slabe în zonele mai joase de relief, iar în zona montană înaltă nu excludem să avem și precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Discutăm și de vânt, pentru că în această seară, o informare meteorologică vizează intensificările de vânt cu rafale de 40-45 km/h în zonele mai joase, iar în zona montană înaltă 60-80 de km/h”, a adăugat șefa ANM.

Intervalul 23 - 30 martie aduce valori termice ușor peste mediile climatologice specifice în regiunile nordice și estice ale țării. În restul teritoriului, temperaturile se vor menține în general în limitele obișnuite pentru această perioadă a anului.

În ceea ce privește precipitațiile, acestea sunt estimate ca fiind ușor peste normal în extremitatea sudică a României. În celelalte regiuni, regimul pluviometric se va încadra, în linii mari, în valorile specifice sfârșitului de martie.

Pentru intervalul 30 martie - 6 aprilie, temperaturile medii sunt prognozate să rămână apropiate de cele normale în cea mai mare parte a țării. Totuși, în regiunile vestice sunt posibile valori ușor mai scăzute decât media climatologică a perioadei.

Regimul precipitațiilor va avea o distribuție neuniformă. În nord-vest, cantitățile de apă vor fi apropiate de normal. În restul teritoriului, acestea vor tinde să fie excedentare, cu accent pe regiunile sudice și sud-vestice, unde se pot înregistra valori mai ridicate decât media.

În săptămâna 6 - 13 aprilie, temperaturile medii ale aerului vor fi în general conforme cu valorile climatologice obișnuite pentru această perioadă, fără abateri semnificative la nivel regional.

Cantitățile de precipitații sunt estimate ca fiind apropiate de normal pe întreg teritoriul țării, ceea ce indică un regim pluviometric echilibrat pentru acest interval.

Pentru perioada 13 - 20 aprilie, mediile termice se vor menține în limitele specifice climatologiei de primăvară în cea mai mare parte a României.

Precipitațiile vor continua să se încadreze în valorile normale pentru această săptămână, fără variații semnificative de la o regiune la alta.