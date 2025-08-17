Social

Unde poți merge în vacanță cu cortul. Cele mai bune campinguri din România și Europa

Unde poți merge în vacanță cu cortul. Cele mai bune campinguri din România și Europa
Cei care preferă mersul în vacanță cu cortul sau vor să experimenteze altfel de senzații au locuri speciale pentru așa ceva. Țara noastră, dar și cele vecine oferă această posibilitate.

Cu cortul în Croația

Pe un forum de vacanțe un turist a cerut detalii despre o astfel de vacanță. ”Vara asta vrem să schimbăm hotelul cu cortul și asfaltul cu nisipul cald de pe plajă. Copiii abia așteaptă aventura, să adoarmă cu sunetul valurilor și să se trezească direct în lumina răsăritului. Căutăm un camping drăguț, aproape de mare, unde să ne simțim liberi, dar și în siguranță”, a specificat o turistă.

Răspunsurile au venit de la cei care au mers deja în astfel de aventuri. Una dintre preferințe turiștilor este Croația. ”Dacă vreți sa ieșiți din tara va recomand Croația. Au campinguri foarte frumoase, curate chiar pe plaja (noi am fost în Istra), cu activități astfel încât sa nu te plictisești”, a răspuns un internaut la postare.

Varianta mai ieftină, decât hotelul

”Anul acesta am aflat si noi de statiunea Paralia Panteleimon, langa Platamonas, Grecia. E plină de camping-uri pe malul mării toate, prețuri foarte bune, la unele găsiți chiar pe net. Conditii foarte bune, restaurante și supermarket-uri la ieșire din camping. Noi am stat doar câteva zile cazați la camping Poseidon, dar la camera”, a explicat o altă persoană.

”Intrați pe google maps și căutați Camping S, Camping Lebădă și de acolo le puteți vedea pe toate până în tabăra de copii de la Năvodari. Asta dacă vreți să fiți aproape de un hipermarket, farmacii ,etc ... Dacă vreți mai sălbatic Corbu și Vadu, dar nu știu dacă este permisă camparea, ce știu sigur e că trebuie să plătiți taxa de intrare în biosfera Deltei Dunării!” a explicat un alt turist.

Pe lângă faptul că această varinată de vacanță oferă mai multă libertatea, și prețurile sunt mai mici. Asta pentru că nu beneficiați de același tratament ca și la hotel.

