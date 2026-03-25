Un tânăr fără mâini și picioare, pus sub acuzare pentru omor în Statele Unite. Cum e posibil așa ceva, de fapt

Un sportiv paralimpic în vârstă de 27 de ani, cunoscut în mediul sportiv pentru performanțele sale într-o disciplină recreativă populară în Statele Unite, a fost pus sub acuzare pentru omor, după un incident violent petrecut în statul Maryland, potrivit New York Post.

Cazul a atras atenția publică și prin prisma imaginilor publicate anterior de acesta pe internet, în care își demonstra abilitățile de a folosi arme de foc, în ciuda unei dizabilități severe.

Dayton James Webber, un jucător profesionist de cornhole, a publicat în anul 2024 mai multe videoclipuri pe platforma YouTube. În acestea, el apărea în timp ce manipula și utiliza arme de foc, folosindu-se de bonturile brațelor sale. În descrierea unuia dintre clipuri, intitulat „Fără mâini, fără picioare, tragere cu pistol de 9 mm!!!!”, acesta își prezenta abilitățile de tragere rapidă.

În materialul video, Webber este surprins în timp ce încarcă și trage mai multe focuri într-un interval scurt de timp. La finalul secvenței, acesta apare zâmbind, sugerând satisfacția față de performanța sa. Alte imagini îl arată folosind o armă de tip muzzleloader calibru .54, însoțită de hashtagul „#nolimits”.

De asemenea, într-un alt videoclip, acesta este surprins în timpul unei partide de vânătoare, în timp ce urcă o scară de aproximativ 15 metri, având o armă fixată pe spate.

Potrivit autorităților, incidentul violent a avut loc duminică seara, în jurul orei 22:30. Webber se afla la volanul unui SUV Tesla, însoțit de trei prieteni. În timpul deplasării, între acesta și unul dintre pasageri, Bradrick Michael Wells, în vârstă de 27 de ani, ar fi izbucnit un conflict verbal.

Conform informațiilor furnizate de poliție, cei doi pasageri din spate au părăsit rapid vehiculul după ce șoferul a oprit. Ulterior, Webber ar fi plecat de la locul incidentului având victima în mașină, după ce ceilalți doi ocupanți au refuzat să îl ajute.

Aproximativ două ore mai târziu, autoritățile au fost alertate după descoperirea unui cadavru într-o curte din localitatea Charlotte Hall. Victima a fost identificată ca fiind Bradrick Michael Wells.

Vehiculul condus de Webber a fost localizat ulterior în Charlottesville, statul Virginia, la o distanță de peste 160 de kilometri de locul incidentului. Bărbatul a fost găsit într-un spital din apropiere, unde solicita îngrijiri medicale pentru o problemă nedezvăluită.

Autoritățile au anunțat că acesta a fost pus sub acuzare ca fugar și urmează să fie extrădat în Maryland, unde va răspunde acuzațiilor de omor.

Dayton James Webber și-a pierdut brațele inferioare și picioarele în urma unei infecții bacteriene suferite la vârsta de 10 luni. În ciuda acestei situații, el a devenit cunoscut în competițiile organizate de American Cornhole League, unde a participat ca jucător profesionist.

De-a lungul timpului, acesta a mai fost menționat în presa locală și pentru activități sportive din copilărie, inclusiv pentru participarea la competiții de lupte.

Cazul rămâne în curs de investigare, iar autoritățile nu au oferit informații suplimentare privind circumstanțele exacte ale incidentului.