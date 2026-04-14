Un parlamentar Republican își dă demisia din Congres din cauza relației cu o angajată

Decizia congresmanului republican Tony Gonzales de a-și anunța retragerea din Congresul Statelor Unite survine într-un context de presiune politică intensă și investigații etice, evidențiind standardele stricte de conduită impuse legislatorilor americani, potrivit Fox News.

Potrivit declarațiilor publice, Tony Gonzales a anunțat că va demisiona din funcție, în contextul în care se confrunta cu apeluri tot mai insistente din partea colegilor, inclusiv din propriul partid, pentru a părăsi Congresul.

Presiunea a venit după ce acesta a recunoscut o relație nepotrivită cu o fostă angajată, fapt ce contravine regulilor stricte ale Camerei Reprezentanților privind relațiile dintre membri și personal.

Regulile interne ale Congresului interzic explicit relațiile intime între parlamentari și subordonați, fiind considerate abuz de putere și conflict de interese. Aceste norme sunt detaliate în codul de conduită al Camerei, publicat oficial de U.S. House of Representatives.

În paralel, congresmanul se confrunta cu perspectiva unei proceduri de expulzare – una dintre cele mai severe sancțiuni disciplinare din legislativul american.

Expulzarea unui membru al Congresului este un proces rar și complex, care necesită o majoritate de două treimi din voturile Camerei. Potrivit datelor oficiale, doar câteva astfel de cazuri au avut loc în istoria Statelor Unite.

Documentul explică faptul că expulzarea este, de regulă, rezervată pentru abateri grave, inclusiv corupție, comportament criminal sau încălcări etice majore.

În cazul de față, mai mulți legislatori, inclusiv Teresa Leger Fernandez, au indicat public că vor iniția procedura dacă demisia nu este formalizată rapid.

Tony Gonzales a recunoscut anterior relația în cadrul unui interviu radio, după ce inițial negase acuzațiile. În declarația sa, acesta a afirmat:

„Am făcut o greșeală și îmi asum pe deplin responsabilitatea pentru acțiunile mele. De atunci, m-am împăcat cu soția mea și mi-am consolidat credința.”

Astfel de declarații sunt frecvente în cazurile de conduită necorespunzătoare, însă ele nu influențează automat deciziile disciplinare ale Congresului.

Anunțul lui Gonzales a venit în aceeași perioadă cu declarația unui alt membru al Camerei, Eric Swalwell, care și-a exprimat intenția de a demisiona pe fondul unor acuzații separate de natură gravă.

Aceste evoluții ridică semne de întrebare privind impactul asupra echilibrului politic din Congres, unde majoritățile sunt adesea fragile.

În prezent, componența Camerei Reprezentanților este extrem de strânsă, iar plecarea simultană a mai multor membri poate influența voturi esențiale.