Nicușor Dan exclude orice cerere de demisie adresată premierului Ilie Bolojan. „Eu? În ce calitate?”

Nicusor Dan - Bolojan. Sursa foto: x.com
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat marți că nu intenționează să ceară demisia premierului Ilie Bolojan și că va continua să medieze discuțiile dintre partidele parlamentare pentru a asigura continuitatea proiectelor importante ale țării, potrivit Administrației Prezidențiale.

Nicușor Dan, despre demisia lui Ilie Bolojan

Șeful statului a declarat că stabilitatea politică este esențială pentru finalizarea angajamentelor internaționale și a reformelor majore. Nicușor Dan a explicat că majoritatea parlamentară sprijină guvernul, iar deciziile critice trebuie luate prin cooperare între partide.

„Noi avem o conjunctură parlamentară care obligă cele 4 partide și minoritățile naționale să conlucreze pentru ca România să-și ducă la bun sfârșit obiectivele pe care le-a asumat”, a spus președintele.

Riscul de fraudă online, mai crescut de Paște. Recomandările Poliției
Nicușor Dan a explicat de ce nu vine Trump la summit-ul B9

Referitor la posibila demisie a premierului Bolojan, Nicușor Dan a fost foarte clar: „Eu? În ce calitate?” și a adăugat că responsabilitatea lui este să medieze astfel încât proiectele strategice să nu fie afectate.

Premierul României, Ilie Bolojan, a declarat că nu are de gând să își dea demisia din funcția de prim-ministru. „Nu iau în calcul o astfel de ipoteză. Caut să mă comport responsabil cât timp am onoarea să ocup această funcţie”.

„Sprijinul îl dă majoritatea parlamentară”

În același timp, președintele a atras atenția că sprijinul pentru premier depinde în mod direct de majoritatea parlamentară. „Tot timpul trebuie să ne uităm la partea plină a paharului. Sprijinul pentru domnul prim-ministru [...] îl dă majoritatea parlamentară”, a menționat șeful statului.

Președintele a exclus, de asemenea, varianta organizării de alegeri anticipate, considerând-o un risc major de instabilitate: „E ultimul lucru la care să ne gândim, la o lungă perioadă de instabilitate”, a precizat el.

Nicușor Dan, despre tensiunile politice recente

Președintele României, Nicușor Dan, a mai declarat că tensiunile politice recente nu trebuie să împiedice progresul legislativ. El a făcut un apel la comunicare mai echilibrată și la recunoașterea atât a problemelor, cât și a realizărilor guvernamentale, pentru ca România să își atingă obiectivele în mod eficient.

Săptămâna Mare: Între Credință și Tradiție
Un fleac, ne-au ciuruit! 600 de milioane de euro, gata de a fi aruncate pe fereastră
Greșeala pe care o fac mulți români în Săptămâna Mare. „Nu totul e să iei Lumina Sfântă”

