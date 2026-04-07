Nicușor Dan exclude orice cerere de demisie adresată premierului Ilie Bolojan. „Eu? În ce calitate?”

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat marți că nu intenționează să ceară demisia premierului Ilie Bolojan și că va continua să medieze discuțiile dintre partidele parlamentare pentru a asigura continuitatea proiectelor importante ale țării, potrivit Administrației Prezidențiale.

Șeful statului a declarat că stabilitatea politică este esențială pentru finalizarea angajamentelor internaționale și a reformelor majore. Nicușor Dan a explicat că majoritatea parlamentară sprijină guvernul, iar deciziile critice trebuie luate prin cooperare între partide.

Referitor la posibila demisie a premierului Bolojan, Nicușor Dan a fost foarte clar: „Eu? În ce calitate?” și a adăugat că responsabilitatea lui este să medieze astfel încât proiectele strategice să nu fie afectate.

Premierul României, Ilie Bolojan, a declarat că nu are de gând să își dea demisia din funcția de prim-ministru. „Nu iau în calcul o astfel de ipoteză. Caut să mă comport responsabil cât timp am onoarea să ocup această funcţie”.

În același timp, președintele a atras atenția că sprijinul pentru premier depinde în mod direct de majoritatea parlamentară. „Tot timpul trebuie să ne uităm la partea plină a paharului. Sprijinul pentru domnul prim-ministru [...] îl dă majoritatea parlamentară”, a menționat șeful statului.

Președintele a exclus, de asemenea, varianta organizării de alegeri anticipate, considerând-o un risc major de instabilitate: „E ultimul lucru la care să ne gândim, la o lungă perioadă de instabilitate”, a precizat el.

Președintele României, Nicușor Dan, a mai declarat că tensiunile politice recente nu trebuie să împiedice progresul legislativ. El a făcut un apel la comunicare mai echilibrată și la recunoașterea atât a problemelor, cât și a realizărilor guvernamentale, pentru ca România să își atingă obiectivele în mod eficient.