Țigările ar putea deveni semnificativ mai scumpe în perioada următoare, în Germania, conform unui proiect de lege ce vizeazăcreșterea treptată a accizei pe tutun în următorii ani, informează agenția de presă DPA.

Potrivit documentului consultat vineri, prețul mediu al unui pachet de 20 de țigări ar urma să crească de la aproximativ 8,80 euro în 2027, până la aproximativ 11,40 euro în anul 2030.

Planul de măsuri fiscale prevede o majorare directă a componentei de taxe aplicate produselor din tutun. Astfel, valoarea taxelor incluse în prețul de vânzare cu amănuntul ar crește de la aproximativ 4,40 euro la 5,75 euro pentru fiecare pachet.

Reprezentanții Ministerului de Finanțe din Germania au declarat că aceste majorări tarifare nu se vor limita doar la țigările clasice, ci se vor aplica și celorlalte produse derivate din tutun.

Un purtător de cuvânt al Ministerului de Finanțe a explicat că propunerea vizează protejarea sănătății publice și este în conformitate cu obiectivul de reducere a ratelor de fumători în rândul tinerilor și adulților. Oficialul a adăugat că majorarea veniturilor guvernamentale reprezintă o parte esențială a eforturilor de consolidare a finanțelor publice.

Autoritățile de la Berlin estimează că noua politică fiscală va genera venituri suplimentare substanțiale la bugetul de stat. Conform calculelor incluse în proiectul de lege, încasările fiscale suplimentare vor evolua astfel:

2027: aproximativ 756 de milioane de euro;

2028: 1,6 miliarde de euro;

2029: 2,5 miliarde de euro;

2030: 3,6 miliarde de euro.

În prezent, țigările rămân relativ ieftine în Germania comparativ cu alte state din Europa de Vest. Datele furnizate de Asociația Federală a Industriei Tutunului din Germania arată că un pachet de 20 de țigări a costat în medie 7,33 euro în anul 2024, în timp ce în Franța prețul mediu pentru aceeași cantitate a fost de 12,07 euro.