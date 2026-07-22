Datoria publică a depășit pragul de alarmă. Cifrele oficiale publicate marți de Eurostat și confirmate de Ministerul Finanțelor aruncă în aer liniștea guvernanților și expun un paradox economic de proporții pentru România.

Deși pe hârtie ne lăudăm cu cea mai abruptă scădere a deficitului din întreaga Uniune Europeană, realitatea din trezorerie este sumbră: datoria guvernamentală a țării a explodat, depășind pragul roșu de alertă impus prin Tratatul de la Maastricht.

Efectele vor fi imediate, vom plăti cu o monitorizare la sânge dictată de Bruxelles. Plus noi măsuri de austeritate care lovesc deja direct în buzunarele celor mai vulnerabili români. Ce schimbare urmează.

Conform datelor ajustate sezonier prezentate de Eurostat, citate de Mediafax, România a apăsat frâna de urgență a deficitului guvernamental în primul trimestru (T1) al anului 2026, comparativ cu finalul anului 2025. Cu o scădere de 3,8 puncte procentuale, țara noastră a înregistrat cea mai drastică tăiere a deficitului din spațiul comunitar.

Mai exact, în România, deficitul a plonjat de la 7,5% din PIB în trimestrul al patrulea din 2025, la doar 3,6% din PIB în primul trimestru din 2026. Această evoluție record reprezintă cea mai mare scădere la nivel european. O performanță aproape identică a fost raportată și de Slovacia, unde deficitul a coborât de la 7,2% la 3,4% din PIB.

Prin comparație, la nivelul întregii Uniuni Europene s-a înregistrat o scădere mult mai timidă, de doar 0,3 puncte procentuale, indicatorul coborând de la 3,4% din PIB în T4 2025, la 3,1% din PIB în T1 2026.

Dincolo de aceste recorduri de scădere, la nivel european peisajul rămâne mixt. În timp ce țări precum Bulgaria (7,6% din PIB), Ungaria (6,6%) și Polonia (5,9%) conduc topul negativ al celor mai mari deficite guvernamentale, la polul opus regăsim Cipru și Irlanda, care se bucură de excedente guvernamentale confortabile de 4,4%, respectiv 2,4% din PIB.

Motivul pentru care publicarea cifrelor privind datoria guvernamentală a întârziat este acum clar: România a depășit criteriul de la Maastricht.

Atât Eurostat, cât și Ministerul Finanțelor au confirmat spargerea barierei psihologice și legale. Conform datelor Eurostat, datoria guvernamentală a ajuns la 60,1% din PIB, în timp ce calculele Ministerului Finanțelor indică un nivel de 60,2% din PIB.

Mai mult, statisticile arată că România a înregistrat a patra cea mai mare creștere a datoriei, exprimată ca puncte procentuale din PIB, în T1 2026 comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent (T1 2025).

Aflându-ne deja în Procedura de Deficit Excesiv pentru depășirea bornei de 3% din PIB, trecerea peste pragul de 60% la datorie aduce consecințe imediate și drastice.

Vom fi analizați tehnic mult mai riguros și monitorizați strict pentru sustenabilitatea datoriei, un criteriu vital pentru evaluarea sănătății finanțelor publice de către Comisia Europeană.

Planul Național Bugetar Structural (PNBS). Respectarea țintelor de consolidare asumate pentru perioada 2025-2031 devine obligatorie și extrem de stringentă. Deși o intrare automată în Procedura de Deficit Excesiv și din cauza datoriei este rară în practică, juridic și instituțional, este perfect posibilă dacă ne abatem de la traiectoria asumată.

Depășirea acestui prag nu este doar o cifră statistică, ci declanșează automat mecanisme legale dure la nivel intern. Ministerul Finanțelor este obligat să prezinte un raport prin care să justifice creșterea datoriei și să propună un program strict pentru a readuce indicatorul la un nivel sustenabil.

Conform legii, aceste măsuri includ obligatoriu:

Înghețarea cheltuielilor totale cu salariile din sectorul public. Inițierea unor măsuri guvernamentale pentru înghețarea cheltuielilor cu asistența socială din sistemul public.

Aceste măsuri de corecție nu reprezintă doar o amenințare viitoare. Ele sunt deja implementate! România aplică în prezent cea mai dură corecție fiscală din UE, o povară așezată disproporționat pe umerii celor vulnerabili, în condițiile în care salariile bugetarilor și pensiile au fost deja înghețate.