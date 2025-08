Sport Un oraș cu tradiție în handbal, nevoit să desființeze echipa







Handbalul are istorie în Reșița.Una de peste 75 de ani. Acum, Reșița pierde o echipă care, pentru mulți, era continuatoarea unei frumoase tradiții. Cu toate că palmaresul actualei formații nu are vreo legătură cu generația care a reușit câștigarea consecutivă a trei Cupe Challenge. Echipa de handbal CSM Reșița s-a desființat. Ca urmare a reducerilor de cheltuieli. Echipa de Liga a II-a era cotată cu șanse de promovare.

O măsură nepopulară, care a provocat controverse și în Consiliul Local. Într-o conferință de presă, directorul executiv al CSM-ului, Cristian Bobar, își asumă în totalitate această decizie.

Departamentul Economic al Primăriei Reșița a cerut conducerii CSM Reșița să facă reduceri peste tot. În momentul în care toate prețurile au crescut. "Nu a fost deloc ușor. S-a făcut o analiză. Echipa din Liga a II-a de handbal a fost retrasă", a anunțat conducerea CSM Reșița.Dacă se retragea întreaga secție, atunci era nevoie de o hotărâre de Consiliu Local.

"Dacă se retrage doar echipa mare, este semnatura directorului. Imi pare rău că se retrage handbalul. De când am venit aici, am zis să se găsească un coordonator pentru handbal. Care să se priceapă mai bine. Anul trecut s-au cheltuit cu salariile 230.000 de euro pe an. Apoi au fost toate celelalte cheltuieli: transporturi, RMN-uri, masă. Tot ce au avut nevoie în bugetul care l-am putut avea. Pentru că tot timpul le-am dat coordonatorilor bugetul, și le-am cerut să se încadreze în el", aspus directorul CSM Reșița. Salariile prea mari ale jucătorilor ar fi fost una dintre cauze.

Nu am negociat eu salarii cu jucătorii de handbal. Au negociat cei care știu mai bine. Ei au venit la mine și am fost de acord să le semnez. Bugetul pe întreg sezonul a fost de 272.000 de euro. Nu vorbim aici de copii, doar seniorii ", a spus Cristi Bobar, directorul CSM Reșița. Acesta și-a asumat pe semnătură desființarea echipei.

Reșița a reușit o performanta istorica pentru handbalul după ce a câștigat de trei ori Challenge Cup. În 2008 - 2009, formația UCM Reșița a avut cea mai buna comportare la nivel national. În Liga Nationala, formația reșițeană a fost vicecampioană a României. Încheind pe poziția a II-a a clasamentului, înaintea unor echipe cu tradiție în handbalul românesc, precum Steaua, Dinamo București sau Minaur Baia Mare.

După alte sincope în handbalul din Reșița, în 2017 s-a anunțat o nouă încercare de relansare a handbalului masculin din municipiul de pe Bârzava. Cu sprijinul administrației locale. Noua echipă activa în cadrul CSM Reșița. Pe lângă echipa de seniori, alcătuită atunci din reșițeni, dintre care unii sunt foști câștigători de cupe europene, au început să funcționeze și grupele de juniori. Care au reprezentat înainte Academia HC Adrian Petrea Reșița.