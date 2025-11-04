Un nou serial face furori pe Netflix. A ajuns în topuri în câteva zile

Pe platforma de streaming Netflix, un nou serial italian a captat atenția publicului din toată lumea. Se numește „Monstrul din Florența” și aduce pe ecran una dintre cele mai tulburătoare anchete din istoria Italiei. Inspirat din fapte reale, serialul reconstituie povestea unui criminal în serie care a terorizat Toscana timp de aproape două decenii.

Lansată la sfârșitul lunii octombrie, miniseria a urcat rapid în topurile platformei și se menține printre cele mai vizionate titluri din categoria „crime și mister”.

Povestea urmărește investigația unui lanț de crime comise între 1968 și 1985 în apropierea Florenței. Victimele – cupluri tinere aflate în locuri izolate – au fost ucise în circumstanțe asemănătoare, într-un scenariu care a șocat întreaga țară.

Autoritățile au pornit o vânătoare de proporții, dar ancheta s-a dovedit extrem de dificilă. Serialul arată cum an după an, ipotezele s-au înmulțit, suspecții s-au schimbat, iar presa a amplificat tensiunea. Cazul, nerezolvat complet până astăzi, rămâne o rană deschisă pentru justiția italiană.

„Monstrul din Florența” nu este doar un thriller polițist, ci o radiografie a unei epoci. Regizorul Stefano Sollima – cunoscut pentru „Suburra” și „Gomorra” – reconstruiește atmosfera Italiei anilor ’70 și ’80: o lume marcată de superstiții, misoginism și frică, unde fiecare crimă adâncea neîncrederea în autorități.

Serialul arată cum poliția și procurorii se luptau nu doar cu lipsa de tehnologie, ci și cu presiunea opiniei publice și a politicului.

Ceea ce impresionează în această producție este realismul. Filmările s-au desfășurat chiar în Toscana, iar imaginea are tonuri reci, aproape documentare. Tensiunea crește treptat, fără efecte inutile, mizând pe detaliile anchetei și pe portretele personajelor: polițiști epuizați, jurnaliști obsedați de senzațional, localnici care își pierd liniștea.

În distribuție se regăsesc actori italieni apreciați, precum Valentino Mannias, Francesca Olia și Marco Bullitta, care aduc veridicitate și intensitate fiecărei scene. Dialogurile sunt simple, dar tăioase, iar regia lui Sollima îmbină ritmul alert al filmelor polițiste cu gravitatea unui dosar real. Fiecare episod are în jur de o oră și se încheie cu o nouă piesă din puzzle, ceea ce face serialul greu de abandonat.

Succesul nu a întârziat să apară. În doar câteva zile de la lansare, „Monstrul din Florența” a intrat în top 10 pe Netflix, fiind printre cele mai urmărite producții europene ale toamnei. Publicul a reacționat puternic, fascinat de echilibrul dintre dramă și realism, dar și de atmosfera sumbră care amintește de filmele clasice de investigație.

Criticii au remarcat faptul că serialul nu glorifică violența, ci explorează impactul social și psihologic al crimelor. Este o poveste despre teama care paralizează o comunitate, despre presiunea de a găsi un vinovat și despre granița fragilă dintre adevăr și paranoia. În același timp, este și o reflecție asupra felului în care o anchetă poate schimba definitiv chipul unui oraș.

„Monstrul din Florența” este, în esență, o combinație rară între film de autor și producție de masă. Aduce în fața publicului o bucată de istorie recentă, dar și o lecție despre obsesia colectivă pentru rău și mister. Un serial care nu doar se privește, ci se trăiește cu intensitate, lăsând în urmă o întrebare fără răspuns: cine a fost, cu adevărat, monstrul?