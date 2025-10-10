Un milionar american asociat cu Călin Georgescu vrea să construiască un aeroport în București

Douglas Anderson, investitor american cunoscut pentru sprijinul acordat lui Călin Georgescu a anunțat public că este implicat într-un proiect de construire a unui nou aeroport în București. „Recent, am intrat în conducerea unei companii din România care se află în procesul de a construi un aeroport în București”, a afirmat omul de afaceri într-un interviu difuzat la Job TV.

Anderson a mai precizat că planul s-ar derula în parteneriat cu Primăria Sectorului 4, însă instituția a infirmat orice colaborare.

Potrivit propriilor declarații, investiția ar urma să aibă o valoare de aproximativ 2,5 miliarde de euro și să genereze peste 50.000 de noi locuri de muncă în Capitală. Anderson a mai adăugat că noul aeroport ar urma să fie primul din lume unde se va putea plăti cu criptomonede prin intermediul sistemului Miraclepay.

Ideea a fost promovată și într-un articol publicat pe site-ul International Airport Review, care menționa că proiectul ar purta numele Binghatti Aerocity și ar implica mai multe companii internaționale.

„Acesta este mai mult decât un aeroport: este o poartă către prosperitatea viitoare a României (...) Asigurăm un design de clasă mondială, care va poziționa Bucureștiul ca un hub european de prim rang”, se arată în declarația investitorului citată de publicația britanică.

Autoritățile locale au reacționat imediat, respingând ferm informațiile făcute publice de Douglas Anderson. Reprezentanții Primăriei Sectorului 4 au transmis pentru Digi24 că nu au avut niciun contact cu investitorul american, nici cu firmele menționate în articolul din International Airport Review.

Proiectul „Aeroportul București Sud”, aflat deocamdată doar în stadiul de concept, este vizat pentru zona Adunații Copăceni. Primarul Daniel Băluță declara în luna iulie că a fost finalizat studiul de oportunitate și că administrația locală este în proces de identificare a partenerilor care ar putea sprijini dezvoltarea proiectului.

Anderson a povestit că l-a cunoscut pe Călin Georgescu în perioada 2014–2015, la Viena, iar ulterior a sprijinit public campania sa politică, fiind prezent inclusiv la mitinguri. În spațiul public au apărut informații potrivit cărora ar fi contactat influenceri români cărora le-ar fi promis vize pentru SUA, însă ulterior acesta a negat toate acuzațiile.

De asemenea, presa internațională a semnalat că Douglas Anderson a colaborat în trecut cu un fost oficial de la Kremlin, detaliu care alimentează suspiciunile privind posibile conexiuni cu Rusia.

În lipsa unei confirmări oficiale din partea autorităților române, proiectul prezentat de Anderson rămâne, pentru moment, doar o declarație controversată, care a ridicat semne de întrebare atât în mediul politic, cât și în cel economic.