Sport Un mare fotbalist revine la FCSB. E pregătit să joace în meciul cu Rapid







Elias Charalambous, antrenorul campioanei FCSB, a anunțat, după meciul cu Universitatea Craiova, că Daniel Bîrligea revine în derby-ul cu Rapid, în prima etapă din play-off.

Elias Charalambous, după meciul cu Universitatea Craiova

După 1-0 cu Universitatea Craiova, FCSB a încheiat sezonul regular din Superliga pe primul loc și intră în play-off cu 1 punct mai mult decât CFR Cluj, 28 față de 27. În prima etapă va juca împotriva Rapidului, echipa de pe locul 6.

„Am înfruntat un oponent puternic, care joacă fotbal. E un stil similar cu al nostru. Am început bine meciul, am avut o ocazie a lui Băluță. Am marcat un gol fantastic, cu un șut cu stângul al lui Adi. Nu e chiar obișnuit cu asta. Am mai avut șanse să marcăm al doilea gol. Dar când nu marchezi, suferi. Am simți oboseala, noi facem presing sus”, a spus antrenorul.

FCSB se concentrează pe meciul cu Rapid

Charalambous a anunțat că FCSB se concentrează pe meciul cu Rapid. Antrenorul a declarat că e foarte important să câștigi meciuri și că jucătorii săi îi vor înfrunta pe cei cinci adversari.

„Dar când joci a treia zi după o partidă europeană, cu Lyon, e greu. Jucătorii au înțeles că trebuia să coborâm cu apărarea puțin, să ne apărăm în bloc. E important să câștigi meciuri. E important pentru spiritul echipei. Suntem la un nivel bun.

Nu s-a decis titlul, mai avem 10 meciuri. Începem cu Rapid. Sunt 30 de puncte puse în joc, mai e mult până la final. Sunt 5 adversari, vom juca cu fiecare. Ne concentrăm la meciul cu Rapid, primul din play-off”, a declarat acesta.

Bîrligea va juca în meciul cu Rapid

Charalambous a declarat că Daniel Bîrligea va juca în meciul cu Rapid și că s-a recuperat bine. Antrenorul de la FCSB a precizat că n-a revenit mai devreme pentru că n-a vrut să riște.

„Bîrligea cred că va fi alături de noi cu Rapid. Se recuperează bine. Risto a primit o lovitură și nu am vrut să riscăm. Mai avem multe meciuri. Putea doar să se agraveze accidentarea lui.

Nu pot spune că o echipă e mai bună ca alta. Putem vedea cât de echilibrat e clasamentul. Nu pot numi o singură echipă care se va bate cu noi la titlu. Toate au șanse la titlu”, a mai declarat Elias Charalambous la conferința de presă.