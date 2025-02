Sport Un jucător i-a atras atenția lui Becali după meciul cu Gloria Buzău: E mai bun decât ne așteptam







Patronul FCSB, Gigi Becali, a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui Gele, venit recent de la Unirea Slobozia, după meciul cu Gloria Buzău. El a spus că acesta ar fi opțiunea, în cazul în care roș-albaștrii ar mai putea trece vreun jucător pe lista europeană.

Gigi Becali, după Gloria Buzău - FCSB

„În prima repriză, parcă a fost zăpada mai mare, apoi parcă s-a mai bătătorit. Jocul lui Gele a făcut ca el să fie îmbrățișat de colegi. Astăzi, pe acest teren, cu înșurubările alea, eu îl mai văzusem... a jucat foarte bine. E posibil să fie mai bun decât ne așteptam. Dacă vom mai putea trece vreun jucător pe lista pentru Europa, el ar fi opțiunea. Cu siguranță.

I-am transmis lui MM să nu aibă emoții. Fie ce o fi! Noi suntem cu gândul la meciul de joi. E atât de important! La meciul de azi, ce vrea Dumnezeu! Nu ar fi vreun fel de problemă. Puteam să facem egal, așa cum a făcut CFR, sau să luăm bătaie”, a spus Becali.

Jucătorii care l-au impresionat

Patronul FCSB a spus că i-a plăcut și Baba Alhassan și că Tănase s-a descurcat mai bine pe zăpadă decât pe iarnă. Becali speră ca jucătorii să nu aibă probleme la meciul de joi din cauza ninsorii.

„Chiricheș a jucat extraordinar, dar tot o repriză. Toate sunt numai pentru PAOK. E vorba de foarte mulți bani acolo. Mi-a plăcut și Baba Alhassan, dar lui Tănase i-a ieșit mai bine pe zăpadă decât pe iarbă. Nu ar fi bine să ningă joi, trebuie să jucăm fotbal”, a declarat Gigi Becali la „DigiSport Special”.

Gigi Becali e încrezător

Becali a spus că FCSB nu se va mai retrage și că nu mai lasă adversarii să se aproprie de poartă. El a declarat că urmează meciuri importante și că jucătorii săi trebuie să facă față.

„În alți ani, chiar și anul trecut, când am luat campionatul, se mai întâmpla, când marcam și eram în avantaj, să ne retragem. Acum, echipa are atât de multă încredere încât nu ne mai retragem, nu lăsăm adversarii să se apropie de poartă. Investițiile sunt mai mari, Tănase are 30.000 lunar salariu plus alte prime. Șut, Olaru au avut salariile mărite, așa am vrut eu. Urmează meciuri cu Dinamo, Rapid și Craiova. Dacă le vom câștiga pe toate, nu mai există echilibru”, a mai spus Gigi Becali.