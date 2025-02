Sport Gloria Buzău - FCSB, 0-2. Campioana României a trecut peste troienele din Crâng







FCSB a câștigat cu scorul de 2-0 partida jucată, duminică, la Buzău, cu Gloria, în etapa a 27-a a campionatului intern. O partidă dificilă pentru ambele echipe, care s-au chinuit pe un teren imposibil. Ninsoarea căzută peste oraș, după-amiază, a dat mari bătăi de cap organizatorilor. Care au deszăpezit suprafața de joc. Confruntarea a început cu câteva minute mai târziu din această cauză.

FCSB a avut un meci complicat la Buzău, din cauza ninsorii

Campioana din Superliga a făcut diferența în repriza a doua. Mai întâi, Florin Tănase a transformat o lovitură de la 11 metri în minutul 67, pentur ca în minutul 73, Grigore Turda să-și învingă propriul portar.

După acest rezultat, oaspeții au urcat pe prima poziție a clasamentului, cu un total de 49 de puncte. În ierarhie, urmează Universitatea Craiova (48) și CFR Cluj (47). Gloria este ultima cu 16 puncte.

„A fost puțină presiune pentru că a fost primul meci, toată lumea aștepta ceva de la mine. Nu știam că o să încep ca titular. Sunt foarte fericit că am câștigat, a fost un meci dificil din cauza terenului.

Nu știam dacă o să se mai joace, dar s-a decis că trebuie, așa că am avut o singură opțiune, să dăm 100% și să câștigăm”, a spus, la final, Jordan Gele, fotbalistul oaspeților, conform Digi Sport.

Vali Crețu, ovaționat de fanii Gloriei

„A fost destul de greu, am intrat la egalitate la pauză. Terenul nu ne avantajează, dar suntem bucuroși de aceste 3 puncte pentru că o să conteze la meciurile care vor urma.

Noi suntem destul de maturi, nu ne gândeam dacă se joacă sau nu, ne gândeam cum să jucăm pe aceste teren. Jucătorii care au intrat pe teren nu au prins atât de multe minute, dar au jucat bine. Am dat dovadă de caracter, am muncit, am pus piciorul când a trebuit”, a precizat și Valentin Crețu. Fotbalistul celor de la FCSB a fost ovaționat de fanii gazdelor, pentru că este buzioan.