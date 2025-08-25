Social

Incendiu puternic la Buftea. A luat foc un depozit de mase plastice

sursa foto: dreamstime.com
Un incendiu a izbucnit în cursul dimineții de luni într-o hală din Buftea, utilizată pentru depozitarea materialelor plastice. Spațiul afectat se întinde pe o suprafață de aproximativ 700 de metri pătrați. Intervenția pompierilor este în plină desfășurare.

Un incendiu puternic a izbucnit în Buftea. A luat foc un depozit de mase plastice

Echipajele de pompieri au fost mobilizate de urgență pentru a interveni la fața locului, în încercarea de a limita extinderea flăcărilor și de a stinge incendiul. Hala se află în proximitatea Capitalei, iar fumul degajat este vizibil de la distanță.

Potrivit comunicatului transmis de ISU București-Ilfov, focul a cuprins o suprafață de aproximativ 700 de metri pătrați. Pompierii intervin pentru stingerea incendiului și pentru a preveni extinderea flăcărilor către alte spații din apropiere. Nu au fost înregistrate victime.

Suprafaţa afectată este de aproximativ 700 de metri pătraţi

„Intervenim pentru stingerea unui incendiu produs la un spaţiu de depozitare în localitate Buftea, suprafaţa afectată fiind de aproximativ 700 de metri pătraţi. Se acționează pentru localizarea incendiului și limitarea propagării la alte spații de depozitare”, se arată în comunicat.

Incediu Buftea

Incediu Buftea. Suesa foto: Facebook

Construcția afectată este o clădire fără etaj, cu structură de beton, destinată depozitării materialelor plastice. Pentru gestionarea intervenției, a fost montat un dispozitiv de protecție, iar echipele de intervenție acționează inclusiv pentru decopertarea acoperișului.

Autoritățile au anunțat că nu sunt persoane rănite

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) București-Ilfov, nu s-au înregistrat victime. Clădirea afectată are doar parter, construită pe o structură de beton, și are destinație de spațiu de depozitare. Pentru siguranța intervenției, echipele de pompieri au instalat un dispozitiv de protecție, iar operațiunile continuă, inclusiv prin îndepărtarea stratului de învelitoare de pe acoperiș.

„Nu sunt persoane rănite. Construcția este pe structura de beton, fără etaj, folosită pentru depozitare mase plastice A fost realizat un dispozitiv de protecție si se acționează pentru decopertare învelitoare acoperiș”, a transmis ISU București Ilfov.

