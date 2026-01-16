Un fost angajat de la Pro TV a dat compania în judecată, susținând că a fost concediat abuziv

După ce Cătălin Măruță și colegii săi, aproximativ 40 de angajați, au fost concediați fără un avertisment prealabil, au ieșit la iveală alte două cazuri de concedieri. În aceste situații, foștii angajați vorbesc despre amenințări și agresiuni fizice, iar unul dintre ei ar fi depus inclusiv probe audio în instanță, potrivit Cancan.

Valul concedierilor de la Pro TV aduce în atenție noi informații. R.B.S., fost editor video al postului, a dat compania în judecată, susținând că a fost concediat abuziv, după ce, potrivit declarațiilor sale, s-a confruntat cu amenințări directe și un climat de lucru dificil. Oficial, Pro TV a afirmat că postul a fost desființat din cauza scăderii volumului de activitate, iar în urma unei evaluări interne realizate între patru editori video, reclamantul a obținut cel mai mic punctaj.

Fostul angajat a contestat această evaluare, despre care afirmă că a fost realizată „din pix”. R.B.S. a susținut că nu i-au fost comunicate criteriile de evaluare, iar faptul că, înainte de concediere, primise bonusuri de performanță ridică semne de întrebare asupra modului în care a fost stabilită decizia privind plecarea sau păstrarea angajaților.

În fața instanței, R.B.S. a depus înregistrări audio care ar indica amenințări și presiuni exercitate asupra sa înainte de concediere. Acesta face referire și la un posibil episod de agresiune. Pro TV respinge însă aceste probe și susține că sunt inadmisibile, motivând că includ discuții cu alți angajați ai companiei care nu ar fi știut că sunt înregistrați.

Situația se extinde și asupra altor cazuri. În acest dosar este indicat ca martor Xavier Drăgoescu, unul dintre cei mai vechi angajați ai Pro TV, cu aproape 30 de ani de activitate, care a fost, la rândul său, concediat și a contestat decizia în instanță.

Acesta afirmă că îndeplinea simultan două funcții, producător executiv pe sport și organizator de producție, și susține că decizia de concediere nu a avut un temei corect.

„În luna februarie 2024 angajatorul pârât (n.r. Pro TV) a decis, pentru motive care nu au absolut nicio legătură cu desființarea efectivă, reală și serioasă a locului său de muncă, să îl concedieze, sens în care i-a comunicat notificarea de preaviz nr. 01/16.02.2024, fără a-i respecta unele dintre cele mai fundamentale drepturi”, se arată în cererea depusă la Tribunalul București, de către avocatul jurnalistului.

Pro TV a răspuns că desființarea postului a fost „efectivă și serioasă”, în urma unei analize detaliate a Departamentului Sport, care a indicat suprapuneri de atribuții și probleme în fluxul de lucru. Compania susține că funcția de organizator de producție, ocupată de Drăgoescu, a fost eliminată pentru eficientizarea activității echipei, iar titulatura de „Executive Producer” reprezenta doar o poziție din organigramă, fără o funcție distinctă.

„Restructurarea la nivelul pârâtei și desființarea postului reclamantului s-a realizat în urma unei analize pertinente și competente, neputându-se trage concluzia că desemnarea postului desființat ar fi fost una pur subiectivă”

Tribunalul a stabilit, după un an de procese, că decizia de concediere respectă prevederile legale.